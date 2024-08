Decurnex habló de Nacional-San Pablo y de Rodrigo Pérez, un jugador “sin ética ni palabra”

Fútbol uruguayo

Nacional enfrenta hoy desde las 19:00 horas a San Pablo por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores. Este “es un partido fundamental” porque un punto lo deja “con la posibilidad del Mundial de Clubes y clasificar a cuartos, que es el objetivo”, como comentó el dirigente José Decurnex.

“Entra un poquito la ansiedad de que llegue el partido de una vez, el día se hace un poco largo”, dijo a Minuto uno de radio Carve Deportiva, y añadió: “Nacional tiene un equipo muy sólido y demostró el otro día que le puede jugar de igual a igual a San Pablo. No es lo mismo jugar en el Parque que en el Morumbí, pero vamos a ver un Nacional que va a entrar a hacer un partido inteligente para hacer los tres puntos”.

Luego fue consultado por la clasificación a cuartos de final de Peñarol ayer contra The Strongest: “El equipo boliviano ya había demostrado en Montevideo que no tenía la fortaleza”.

Y también se refirió al mediocampista Rodrigo Pérez, jugador que buscó el Tricolor pero que decidió firmar con el Aurinegro: “¿Quién es Rodrigo Pérez? La verdad que no lo conozco, no sé quién es, sinceramente. Nacional, una vez que se enteró de que estaba libre, hizo una oferta a través de la gerencia deportiva que el jugador aceptó. Personas sin ética ni palabra no las queremos en el club. Está donde tiene que estar”.

“Tenemos tres o cuatro volantes que estamos trabajando. Seguiremos trabajando hasta el final del mercado con la expectativa de que llegue alguna oferta por algunos de los jugadores, especialmente por [Lucas] Sanabria, por el que hemos rechazado ofertas”, ahondó.

Y cerró hablando sobre la posibilidad de presentarse en las elecciones de diciembre: “Cuando es año de elecciones, siempre se genera clima electoral. Capaz que este año algunas agrupaciones han estado un poco más activas antes del tiempo que uno prefiere, y esto influye en lo deportivo porque terminan llegando discusiones y comentarios a todos los estamentos del club. No queremos hablar de política porque tenemos cosas muy importantes, empezando por hoy y por el Clausura. Hablaremos en octubre”.

