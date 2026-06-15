Debut sin termo y solo mochila de plástico: las insólitas exigencias a hinchas celestes

Mundial 2026

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Los hinchas uruguayos que este lunes concurran al Hard Rock Stadium de Miami para el debut de la Celeste ante Arabia Saudita en la Copa del Mundo deberán prestar atención a una serie de estrictas condiciones de ingreso. Entre las particularidades más llamativas, figura la prohibición de entrar con mochilas, bolsos, carteras y hasta termos, incluso los más pequeños.

La organización del torneo estableció una política de acceso basada en el uso de bolsas transparentes. Quienes necesiten llevar pertenencias solo podrán hacerlo en bolsos fabricados en plástico, vinilo o PVC transparente, con un tamaño máximo de 30 cm de largo por 30 cm de ancho y 15 cm de profundidad.

La medida puede sorprender a más de un uruguayo acostumbrado a ingresar al estadio con mochila o con el infaltable termo bajo el brazo. Sin embargo, los termos están expresamente prohibidos ya que son considerados potenciales proyectiles. Lo mismo ocurre con mochilas, carteras y bolsos convencionales, que no podrán pasar los controles de seguridad.

Sí estará permitido ingresar con botellas pequeñas de agua, siempre que sean transparentes.

Los aficionados también podrán llevar banderas, pancartas y carteles para alentar a la selección, siempre que estén confeccionados con materiales resistentes al fuego y no superen los 2 metros de largo por 1,5 metros de alto. Los elementos de mayor tamaño, así como los instrumentos musicales, requieren una autorización previa de la organización.

Además, la FIFA mantiene una extensa lista de objetos prohibidos por razones de seguridad. Entre ellos figuran armas, explosivos, detonadores, herramientas de trabajo, cascos, encendedores, fósforos, bombas de humo y aerosoles, entre otros artículos.

Las autoridades advirtieron que los controles serán rigurosos y que cualquier persona que intente ingresar con elementos no autorizados podrá quedar fuera del estadio, por lo que recomiendan revisar las normas antes de dirigirse al encuentro.

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