De Arrascaeta y su "paciencia" en pretemporada del Mengão: “Estoy cansado de las lesiones”

El jugador de Flamengo y la selección uruguaya, Giorgian De Arrascaeta expresó que “está cansado de las lesiones” y que por esto está trabajando con paciencia en la pretemporada para tener un buen año.

El jugador formado en Defensor Sporting de 30 años de edad y que no ve acción desde noviembre pasado tras pasar por una artroscopia de rodilla, hizo una puesta a punto de su actualidad en conferencia de prensa.

“Me esforcé en el cierre del año jugando algunos partidos al límite”, contó el Cocho y fue a más: “Las vacaciones fueron importantes para trabajar mi fuerza y hora estoy trabajando mi condición física. Todavía no estoy al 100%, pero estoy en condiciones de jugar”.

El Mengão, que está realizando la pretemporada en Estados Unidos, no quiere apurarlo para poder utilizarlo con continuidad en el año: “Los futbolistas convivimos con lesiones, que no solo afectan a la parte física, sino a la mental, es estresante”.

“Ahora me estoy sintiendo bien, tengo pocos dolores, no me limito casi nada y espero que sea una temporada, no solo para mí, sino para todo el equipo, libre de este problema. La verdad que estoy muy cansado de las lesiones”.

Sobre el hecho que en esta temporada jugará con el dorsal 10 que dejó libre Gabriel Barbosa (Gabigol) tras su salida, confesó: “Es un privilegio vestir esa camiseta, más conociendo a los nombres que la han vestido como Zico por ejemplo. A nivel de clubes y con la selección, siempre he jugado con la 10, así que para mí es un privilegio. Es otro reto importante en mi carrera"

