De Arrascaeta igualó la marca de tres leyendas uruguayas en el palmarés de la Libertadores

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Giorgian de Arrascaeta conquistó este sábado la tercera Copa Libertadores se su carrera, tras las logradas en 2019 y 2022, también con Flamengo. Junto a su compañero Bruno Henrique, que ganó los mismos títulos, pasó a integrar un grupo de 53 futbolistas tricampeones.
Esa lista la encabeza Francisco Sá, de Independiente, con seis logros (1972, 73, 74, 75, 77 y 78), seguido por su compañero uruguayo Ricardo Chivo Pavoni (1965, 72, 73, 74 y 75). Tras ellos, con cuatro títulos, hay ocho jugadores del Rojo y cuatro de Boca Juniors.
Entre los uruguayos, Pavoni es el más laureado con sus cinco Libertadores en el equipo más ganador, siempre clave desde su posición de lateral izquierdo. Le siguen tres figuras históricas con tres, a las que se sumó De Arrascaeta.
Los tricampeones de América uruguayos son, en orden cronológico, Néstor Tito Gonçalves (Peñarol, 1960, 61 y 66), Luis Cubilla (1960 y 61 con Peñarol, y 1971 con Nacional) y Hugo de León (1980 y 88 con Nacional, y 1983 con Gremio), además del 10 de Flamengo.
Dentro de los 53 jugadores que conquistaron América al menos tres veces, solo tres ganaron todos sus títulos con un club extranjero: Pavoni y De Arrascaeta, ambos formados en Defensor Sporting, y el ecuatoriano Alberto Spencer, campeón con Peñarol en 1960, 61 y 66, y máximo artillero histórico de la competición con 54 tantos.
