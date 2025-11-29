Fútbol Internacional

De Arrascaeta, elegido el mejor de la Libertadores, le dedicó el titulo a su esposa

Giorgian de Arrascaeta volvió a escribir su nombre en la élite del continente: fue elegido el mejor jugador de la Copa Libertadores 2025, luego de que Flamengo venciera 1-0 a Palmeiras este domingo y levantara nuevamente el trofeo más prestigioso de América.

El enganche uruguayo fue determinante en la final disputada en Buenos Aires, donde aportó la asistencia para que Danilo, de cabeza, anotara el único tanto del partido. De Arrascaeta dejó el campo a los 79 minutos, en lugar de Luiz Araújo, ovacionado por los hinchas y anunciado por la transmisión oficial como “Hero of the Tournament” (Héroe del torneo).

A lo largo del certamen, Arrasca disputó 11 partidos, marcó dos goles y dio una asistencia, siendo pieza clave del engranaje ofensivo del Mengão.

En sus palabras

Tras el encuentro, el uruguayo se mostró emocionado: “Nuestra hinchada se merecía, nuestra familia se merecía, nosotros nos merecíamos esta alegría”, afirmó en diálogo con la transmisión oficial.

En otra parte de la entrevista, De Arrascaeta destacó su gran presente futbolístico:

“Soy feliz de los elogios. Lo más importante es lo grupal, el equipo. He hecho un año personal muy bueno, el mejor de mi carrera”, aseguró.

"Esto es para mi esposa, que yo quería que estuviera aquí, pero está en la etapa final a la espera del nacimiento de nuestro hijo. Era para mi muy importante retribuír con esta consagración todo el esfuerzo que hace por nuestra familia", expresño

Más allá de la Libertadores, el mediapunta atraviesa una de sus mejores etapas desde que llegó a Flamengo: en la temporada completa acumuló 60 partidos, en los que anotó 23 goles y repartió 18 asistencias, ratificando su condición de faro creativo y referente futbolístico del equipo rojinegro.

En títulos

El triunfo ante Palmeiras no solo consagró nuevamente al Flamengo en lo más alto del continente: también reforzó el lugar del Cocho y Bruno Henrique en la historia grande del club carioca.

La dupla, que brilla con la camiseta rojinegra desde 2019, alcanzó su 16.º título con el Mengão y se consolidó como la más ganadora de todos los tiempos en la institución. Con esta nueva conquista, estiran aún más la ventaja sobre un trío emblemático de la historia rubronegra.

Hasta antes de esta final, Zico, Júnior y Gabigol compartían el segundo lugar del ranking con 13 títulos. Con la salida de Gabigol a fines de la temporada pasada y los números que continúa sumando la dupla uruguayo-brasileña, Arrascaeta y Bruno Henrique se distancian en la cima y se vuelven prácticamente inalcanzables.

Los máximos campeones de la historia del Flamengo

16 títulos: Giorgian de Arrascaeta y Bruno Henrique

13 títulos: Zico, Júnior y Gabigol

12 títulos: Cantarele, Diego Ribas, Willian Arão, César y Léo Pereira

11 títulos: Leandro, Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, Diego Alves y Vitinho

10 títulos: Adílio, Andrade, Filipe Luís y Renê

