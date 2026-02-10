De Arrascaeta: “Encajo mejor en la selección brasileña” y “en la época de Tabárez sufría”

Selección

Giorgian de Arrascaeta participó del Podcast 10 & Faixa que conduce Diego Ribas, histórico futbolista brasileño que fue dos veces campeón de la Copa América, de liga española y portuguesa, de copa alemana, de Europa League, de Intercontinental y dos veces de la Libertadores con Flamengo, donde coincidió con el uruguayo.

En la entrevista, el oriundo de Nuevo Berlín, Río Negro, habló de sus comienzos en el fútbol, de su familia, de la importancia de su esposa y de cómo lleva el ser un líder en Flamengo, pero, al ser consultado sobre la selección uruguaya, sorprendió.

Ante la pregunta de qué es lo primero que se le viene a la mente cuando se refieren a la Celeste, indicó: “Por mi estilo de juego, creo que encajo mucho mejor en la selección brasileña que en la uruguaya por las características de juego que Brasil siempre ha tenido”.

“Uruguay es un equipo más defensivo, más combativo, con mucho contacto físico y muchos contraataques. Así que sufro mucho cuando juego ahí, y ahora con Bielsa también”, añadió.

“Gracias a Dios, físicamente me siento bien. Pude prepararme mejor para esa etapa, pero sin duda que más atrás, en la época de [Óscar Washington] Tabárez, fue un poco más difícil porque era un juego de mucho contacto e ida y vuelta, y sufría bastante”, reveló.

“No solo yo, sino también muchos jugadores que jugaban en esa posición y que tenían las mismas características que yo”, ahondó, y aclaró: “Pero es un sueño realizado. Era una cosa que visualizaba desde niño. Cuando estuve en el Estadio Centenario con la camiseta de Uruguay, se me vino a la mente todo lo que visualicé”.

Por último, habló de la decisión de quedarse en Brasil y no ir a jugar a Europa, relacionado con lo anterior: “Perfeccioné las habilidades del jugador que era al incorporar las características de un jugador brasileño. Por eso creo que mi mejor opción fue quedarme en Brasil”.

