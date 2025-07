Fútbol uruguayo

De Amores: detalles de sus charlas con Aguirre y “situaciones que no fueron las ideales”

Guillermo de Amores rescindió contrato con Peñarol, se despidió este jueves con una emotiva carta y hoy por la mañana ya viajó rumbo a Colombia para cerrar su incorporación a Millonarios por los próximos dos años.

“Me voy muy feliz por todo lo que conseguí”, señaló el arquero de 30 años en el Aeropuerto Internacional de Carrasco, y dijo sentir “agradecimiento por haber estado todo este tiempo y disfrutado mucho”.

“Fueron años intensos, pero muy lindo. A Peñarol vine con una edad joven para ser arquero, tenía en mente volver a salir”, añadió en diálogo con el programa La mañana del fútbol de radio El Espectador Deportes.

Con respecto a su abrupta salida del Carbonero, comentó: “Estaba muy feliz, pero hubo algunas situaciones que precipitaron mi salida. Las situaciones deportivas se dieron a que en este momento podía estar la posibilidad de salir”.

Cuando estaba la posibilidad de la llegada de Fernando Muslera, el entrenador, Diego Aguirre, dialogó personalmente con De Amores y con Martín Campaña, pero hoy el golero reveló que esas charlas fueron “individuales”.

“Primero conmigo y después con Martín. Se planteó que iba a llegar Muslera, que estaba todo encaminado. Diego nos planteó esa posibilidad, nos fue sincero”, detalló.

“Se habló mucho del tema [del arco] en el semestre y hace pocos días Diego me dijo que Peñarol estaba en el mercado buscando un arquero. Cuando se habla mucho, muchas cosas son verdad”, ahondó.

“No lo tomé mal, es lo más leal que te lo digan de frente. Sí hubo situaciones que no fueron las ideales, pero no me voy a pensar en cómo piensa o actúa cada persona. Di el máximo y cada uno es libre de opinar, de un sector de la prensa siempre está el tema del arco de Peñarol”, agregó.

“Ojalá el día de mañana volver al club que soy hincha”, indicó, y mencionó que Campaña “tiene todas las condiciones” para seguir siendo el titular, “pero el técnico es el que toma decisiones”.

Ahora llega a “una liga que conozco y me fue muy bien”. “Mi familia y yo fuimos muy felices” cuando jugó en Deportivo Cali entre 2021 y 2022.

