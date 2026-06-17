Davor Suker sobre el grupo de Uruguay: “Tranquilos, España va a llegar muy lejos”

Mundial 2026

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Davor Suker, uno de los grandes nombres de la historia del fútbol croata, habló sobre el debut de España en el Mundial y respaldó al equipo de Luis de la Fuente tras el empate sin goles ante Cabo Verde.

El exdelantero y actual embajador de la FIFA aseguró que el resultado no debe generar preocupación y confió en que el combinado español crecerá con el correr de los partidos.

“Seguir adelante, no pasa nada, es solo un punto. Es así el torneo, hay que jugar todos los partidos”, expresó Suker en diálogo con Radio Marca. Además, agregó: “Tranquilos, España va a llegar muy lejos. Van a jugar mucho mejor y hay que marcar goles, que es lo fundamental”.

Suker fue el máximo goleador del Mundial de Francia 1998, torneo en el que Croacia consiguió el tercer puesto en su primera gran aparición internacional tras la independencia. El exatacante marcó seis goles en aquella Copa del Mundo y ganó la Bota de Oro como máximo artillero del certamen.

El exjugador de equipos como Real Madrid y Sevilla también destacó la juventud del plantel español y la calidad de sus futbolistas. “Como juegan bien en la liga española, son líderes en Barcelona y algunos otros países del mundo, lo van a demostrar en el Mundial. Creo que con los partidos van a encontrar los caminos”, comentó.

Además, elogió especialmente a Lamine Yamal: “Es uno de los mejores jugadores del mundo, puede marcar la diferencia, tiene calidad, asistencia y olfato de gol”.

Pensando en los próximos partidos del grupo, Suker señaló que España debe enfocarse en sumar puntos y avanzar de ronda. “Hay que pasar el grupo, ganarle a Arabia y Uruguay y después ¿quién se va a acordar del empate ante Cabo Verde?”, cerró.

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