Davoo bromeó por racha clásica: “Te felicito por la copa ‘no nos ganan en 120 minutos’”

Fútbol uruguayo

Peñarol se consagró campeón del Torneo Intermedio por primera vez luego de derrotar 5-3 a Nacional por penales en el Estadio Centenario tras el empate sin goles al término de los 120 minutos.

El clásico del fútbol uruguayo no solo paralizó a todo el país, sino también al público de otros lugares, entre ellos Argentina. Uno de ellos fue el streamer Davoo Xeneize, quien observó el encuentro desde su casa e inició su transmisión en vivo hablando del encuentro.

Como es habitual en sus streams, el argentino fanático de Boca Juniors ironizó, bromeó e intercambió chicanas con sus seguidores que comentaban en el chat, siempre desde el lado del humor.

“Hoy me vi un partido del fútbol uruguayo. Hoy me vi la final del Intermedio entre Peñarol y Nacional., comenzó contando Davoo apenas comenzada la transmisión en vivo, y bromeó con respecto a que el resultado haya sido de 0-0.

“Tienen que adivinar cómo salió en 90 minutos. Opción A: 3-3 nivel Premier League. Opción B: 4-4 nivel Serie A. Opción C: 0-0, casi sin llegadas al arco”, le dijo el streamer, a modo de adivinanza, a sus seguidores.

“Adivinen qué fue lo más épico del alargue: Un golazo, un arquero atajando una pelota o un defensor sacándola en la línea”, bromeó Davoo en referencia al cierre de Maxi Olivera, quien evitó que Lucas Villalba le diera el título a Nacional en la última jugada del partido.

Además, hizo un chiste con el hecho de que Peñarol y Nacional suelan ser los equipos que habitualmente definen los campeonatos de Uruguay. “Juegan todos los meses. Debe haber sido el décimo clásico del año”, afirmó en tono humorístico.

Davoo tiene millones de seguidores y habitualmente en sus streams hay muchos hinchas del Aurinegro y el Bolso. Este domingo no fue la excepción y el hincha xeneize aprovechó para bromear con un fanático tricolor que hizo un comentario sobre la racha del conjunto albo.

“Peñarol no nos gana el clásico en 90 minutos desde abril de 2023”, aseguró el hincha de Nacional que estaba observando la transmisión en vivo, a lo que el fanático de Boca respondió: “Te felicito por la copa ‘casi no perdemos’ y por la copa ‘Peñarol no nos ganó en 120 minutos’”.

"Te felicito por la Copa 'Peñarol no nos ganó en 120 minutos'."



