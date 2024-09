Davoo Xeneize: “Luis Suárez es uruguayo pero representa fielmente al fútbol sudamericano”

Selección

El streamer argentino y gran seguidor de Luis Suárez, Davoo Xeneize, viajó desde Argentina para estar presente en la despedida de la selección uruguaya del Pistolero al que enmarcó como una figura que refleja “la estirpe del fútbol sudamericano”.

El creador de contenidos relacionados al fútbol de reconocimiento continental tiene un canal dedicado específicamente al salteño en la red social X, "Suarezismo", la cual tiene como uno de sus seguidores al actual nueve del Inter Miami.

“Me gusta el fútbol y es el mejor nueve que vi en mi vida”, expresó Davoo Xeneize entrevistado en AUFTV, y fue a más: “Creo que si bien es uruguayo y de ustedes, representa fielmente al fútbol sudamericano. Tiene garra, huevos, pasión, pero también calidad, técnica, es un conjunto de todo. Es el nueve que todos quisieran tener”.

?? ???????????? ????????????????@DavooXeneizeJRR, fanático de Luis Suárez como todos nosotros, en la previa de un partido inolvidable.



En otra entrevista que dio con el programa “La Mesa de los Galanes” (Del Sol FM), fue consultado por la comparación que algunos hacían del uruguayo con Alexis Sánchez y estalló en una carcajada.

“Con Benzemá tiene más sentido porque es más parejo, pero Alexis Sánchez no tiene chance, es un grandísimo jugador, pero no está a su altura. Hay que entender el nivel de cada futbolista, con todo respeto, Suárez come en otra mesa”.

“Es cierto que no está a la altura de Messi, pero es comparable a los jugadores que están a su altura, de esta generación Lewandowski o Benzemá, no más que eso”, concluyó.

Y cerró diciendo un dato que al contarlo siempre lo impacta para dimensionar al Pistolero: “Ronaldo llegó al Real Madrid a mediados del 2009 y se fue en 2018, en ese lapso de nueve temporadas se dio el primer de la discusión Messi y Cristiano. En esos nueve años se entregaron 21 ‘Botas de Oro’, 19 fueron para ellos y dos para Suárez. Una la ganó con Liverpool, sin patear penales, y otra en Barcelona”.

"El único que interpuso su nombre en el momento cúspide de los dos mejores jugadores del siglo fue Luis”, cerró argumentando.

