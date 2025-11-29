Fútbol Internacional

Darwin Núñez volvió a salir lesionado y preocupa en Al Hilal, que goleó y avanzó en Copa

Al Hilal goleó 4-1 a Al Fateh este sábado y se metió en las semifinales de la Copa del Rey de Campeones de Arabia Saudita. Darwin Núñez fue titular en el local, pero volvió a salir sentido y preocupa su estado de salud.

El artiguense se había perdido tres partidos por molestias musculares y volvió a jugar el pasado 22 de noviembre ante, justamente, el mismo rival de hoy; ese día marcó su quinto gol en la temporada.

Tres días después ingresó en el segundo tiempo ante Al-Shorta de Irak por la Champions League asiática y hoy partió como titular en la copa saudí, pero a los 41 minutos del primer tiempo fue sustituido.

El uruguayo salió sentido y, si bien su club no ha dado el parte médico, se teme que vuelva a ser una lesión de rodilla, lo que lo sacó de algunos partidos en el inicio de la temporada.

El brasileño Malcom abrió el marcador a los 21’, el portugués Rúben Neves estiró la ventaja a los 23’ y Hassan Al-Tambakti transformó el resultado en goleada a los 35’. El también norteño Marcos Leonardo, que entró por Núñez, anotó el cuarto, y descontó el argentino Matías Vargas a los 90’+2.

