Darwin Núñez anotó en el primer amistoso del Liverpool y hubo una dedicatoria especial

Liverpool derrotó al Preston 3-1 a domicilio en su primer partido amistoso de pretemporada. No fue un encuentro más, ya que hubo homenajes para Diogo Jota antes del compromiso, durante y después, tanto de hinchas locales como visitantes.

Arne Slot, el entrenador del cuadro campeón de la última Premier League inglesa, puso un equipo titular (aunque con algunas ausencias) para el primer tiempo, que terminó 1-0 para los reds con gol de Conor Bradley, y cambió a los 11 jugadores para el complemento.

Darwin Núñez, que entró para la etapa complementaria, metió el 2-0 y lo celebró con dedicatoria para Diogo Jota. Liam Lindsay redujo la diferencia a la salida de un córner a los 83’ y Cody Gakpo, que también dedicó su gol a Jota, sentenció el pleito a los 88’.

Después del partido hubo cánticos de los hinchas de los dos clubes en memoria de Diogo Jota y André, su hermano fallecido en el mismo accidente de tránsito.

