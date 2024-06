Darío Rodríguez y la etapa de Diego Alonso en la selección: “Pensé que podíamos seguir”

Selección

La selección uruguaya hoy vive un momento dulce con Marcelo Bielsa, quien ya cumplió un año en el cargo. Le ganó a Brasil después de 22 años, le quitó un largo invicto a Argentina jugando como visitante y tiene a Uruguay segundo en las Eliminatorias rumbo al Mundial.

Sin embargo, para vivir eso hubo que pasar momentos malos, como lo fue el Mundial de Catar 2022. El torneo fue dirigido por Diego Alonso, quien llegó invicto a la cita, pero que no pudo hacer que el equipo funcione en la etapa más importante de su pasaje por la selección.

Este viernes, Darío Rodríguez, quien fue ayudante del Tornado durante su pasaje por la Celeste, habló de esa etapa en el programa Quiero fútbol de radio Sport 890: “Cuando vos terminás un trabajo te hacés una autoevaluación, hay mucho no de culparse, pero sí de corregirse. En lo personal por ahí haber ayudado en el debut a que el equipo estuviera más suelto, jugara con más desparpajo, animarnos un poco más a ir a buscar el resultado”.

“El debut es complicado [0-0 ante Corea del Sur]; incluso lo hablé con Diego Godín y me dijo ‘mirá Darío que el debut es diferente y me pasó en todos los mundiales’. Pero me pareció que podíamos darle un extra de confianza al equipo. Luego se dio un partido cerrado con Portugal. Y el desenlace final no fue el esperado por nosotros, por cómo se dio, y lo cerca que se estuvo. Estuvimos más de 80 minutos clasificados. En el banco se vivía eso de poner gente para matar o controlamos el partido. Se tuvieron dos penales dudosos que los desestimó los dos el juez y quedamos eliminados”, contó.

Consultado sobre Ronald Araujo, que fue convocado pese a estar lesionado, indicó: “Nosotros estábamos convencidos de que jugaba, sino para que lo vamos a llevar, ¿de paseo? Lo que pasa es que se habló de que iba a jugar en el debut y no fue posible. Barcelona fue viendo lo que pasaba. La parte sanitaria de Barcelona sabía muy bien lo que iba a hacer Ronald en el proceso de recuperación y que iba a estar apto para jugar el cuarto partido, pero no clasificamos”.

Y cerró diciendo que pensó que iban a renovarles el contrato: “Yo en el momento pensé que teníamos posibilidades de seguir, finalmente no se dio y se acepta así. Nos quedó la sensación de gusto a poco, teníamos ganas de otra oportunidad que nos permitiera demostrar, pero ya está, ya pasó, ahora está Bielsa y está bien”.

