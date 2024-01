Darío Rodríguez habló de su salida de Peñarol: “Queríamos pelearla desde adentro”

Fútbol uruguayo

El exentrenador de Peñarol Darío Rodríguez rompió el silencio y habló de su salida del club en el Uruguayo pasado, lo que manifestó que lo “sorprendió” y contó que se quedó con ganas de “pelearla de adentro”.

Rodríguez, entrevistado en el programa Peloteando deportivo (Radio Universal, 9.70 AM), comenzó hablando del final de ciclo en el Clausura del 2023 y comentó: “Me sorprendió la salida, en ese momento no me lo esperaba, quedaba muy poco para finalizar el torneo y la posterior definición, donde además veníamos primeros en la Anual”.

“Primero fue un poco de sorpresa, y después la tristeza y amargura de no poder estar en la definición, más allá de los resultados o lo momentos donde se puede estar jugando mejor o peor. Me hubiese gustado llegar y pelearla de adentro”, aclaró.

“Sentíamos que el jugador creía en lo nuestro y trataba de dar lo mejor, más allá de lograrlo o no”, dijo más tarde, y amplió: “También sabíamos el momento que pasábamos por las ausencias por lesión o suspensión, pero ya pasó”.

Sobre los motivos para su cese en el cargo y lo que habló con la directiva, decidió mantener reserva: “Lo que te puedan decir es otra cosa diferente. Hay partes de las conversaciones privadas que prefiero que se mantengan de esa forma por mi forma de ser y manejarme. Hay aspectos que comparto y otros varios que no. Como cuerpo técnico queríamos seguir porque creíamos que podíamos tener un buen final”.

Decisiones

Darío Rodríguez contó que al momento de su contratación como DT aurinegro: “La respuesta rápida que tuvimos, principalmente en lo anímico, fue muy buena. Si bien no era un equipo que brillaba, nos daba para lograr los resultados y gestamos una racha importante de triunfos. En una semana fatídica, perdimos con Liverpool, empatamos un clásico de visitante y luego también de locales con Cerro Largo, y ahí llegó el final”.

“En cuanto al trabajo, profesionalismo y dedicación, lo dimos todo”, confesó, y prosiguió: “Cada día que estuvimos, lo hicimos pensando en Peñarol, al cien por ciento. Los números no mienten y están ahí. Si bien el porcentaje era bastante más que aceptable, son cosas que pasan en el fútbol, a uno lo sorprenden, pero ya no debería ser así a esta altura y después de haber vivido varias situaciones”.

También fue consultado sobre la opción de colocar a Abel Hernández ante Defensor tras una larga lesión, y que luego de ese partido volvió a sentirse: “Se supone que para llegar a una decisión del armado del equipo, si bien el responsable máximo es el entrenador, se toma entre todos, incluso el jugador. Sabíamos que no estaba de la mejor manera en cuanto al físico, lo hablamos con él para que entrara unos minutos, dijo que sí y lo hizo en gran forma. Luego se resintió en los días posteriores durante un entrenamiento”.

Por último habló de la forma física de algunos jugadores acusados de estar excedidos de peso y señaló: “Siempre hubo controles y se buscó que los jugadores fueran lo más profesionales posible”.

