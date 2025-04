Darío Benedetto y la esquiva aportación anotadora de Cavani: "Le pasa algo parecido a mí"

Fútbol Internacional

El delantero argentino Darío Benedetto, que defiende actualmente a Olimpia de Paraguay y de extenso pasaje anterior por Boca Juniors, habló del magro momento del equipo guaraní, rival de Peñarol en Copa Libertadores y de Edinson Cavani.

“Me encantó que Cavani viniera a Boca. Su presencia generó una competencia interna que a uno lo potencia cada vez más”, dijo el Pipa entrevistado en Olé recordando cuando compartió plantel con el Matador en el xeneize.

También se refirió a la sequía que atraviesa el salteño en la actualidad y dijo: “Le pasa un poco lo que me pasó a mí, y va por la confianza. La necesidad de que entre una pelota para que entren todas”.

“Cavani no está en discusión de que es un gran goleador y hay que bancarlo, está pasando por un momento de sequía como lo estoy pasando yo. Viendo cómo se entrena en el día a día, lo va a poder revertir", señaló.

Calladito, más bonito

En el duelo con derrota 4-0 ante Vélez de la noche del miércoles que terminó con la salida de Martín Palermo como técnico del Olimpia, Benedetto cuando fue remplazado hizo un gesto haciendo callar a la hinchada, que generó gran polémica.

“No me siento apuntado por el público de Olimpia. Acá todos somos responsables y estamos apuntados todos. Es momento de hacerse responsables. Hay alguien que paga y siempre es el entrenador, como pasa en todas las ligas del mundo, pero considero que todos nos tenemos que hacer responsables de este presente”, dijo del equipo que está último del grupo con cero puntos y que será el próximo rival carbonero.

“Me la agarré con uno en particular que dijo algo que no tenía que decir. La gente se lo tomó como que se lo dije a ellos y no fue de esa manera, eso lo aclaré después en una nota que hice con un canal local”, mencionó y cerró: “Quedó ahí. Fue un momento de calentura con alguien en particular que dijo algo que no me gustó. Estaba caliente por la situación, por el resultado y por todo”.

