Danubio: Del Campo habló de la salida de Ancheta y de lo poco que le gustan las SAD

Fútbol uruguayo

No quedaba otra

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Arturo del Campo, presidente de Danubio, habló con el programa Hora 25 sobre la salida de Emiliano Ancheta, los puestos a reforzar en lo que resta del mercado de pases y el protagonismo de las sociedades anónimas deportivas en el fútbol uruguayo.

“Hacía más de un año que no vendíamos un jugador y teníamos la necesidad de hacerlo. Si bien no es un dinero muy importante [350.000 dólares por la mitad del pase], para nuestra situación económica sí lo es. Y nos quedamos con un 50% de la ficha del jugador. Apostamos a que ese 50% se pueda valorizar”, explicó.

“Se vendió a la única oferta seria”

“Flavio Perchman me había llamado hace como 20 días preguntando por Ancheta, y Nacional fue el único que hizo una oferta válida. Huracán de Argentina propuso un préstamo que la directiva descartó, y hubo sondeos que no se terminaron concretando. Se vendió a la única oferta seria y por escrito que llegó”, agregó.

“Más allá del precio, tenemos en cuenta muchas cosas, como la necesidad de un jugador que ya tiene 25 años y se le presentaba un aumento sustancial del sueldo. Hablé asiduamente con él en los últimos meses y está contento”, reveló Del Campo, quien valoró que “el 60% del pago” de Nacional “es en poco tiempo, y el resto en cuotas mensuales”.

Además, se sumará a Danubio el lateral juvenil Facundo González, a quien “Nacional presta sin cargo y haciéndose cargo del salario”. En caso de venderse, Danubio se llevará un porcentaje.

Del Campo descartó la llegada de Santiago Tanque Silva y, tras las altas de Mario Risso, Maximiliano Perg, Renzo Rabino, Sergio Núñez y Facundo González, dijo que “es casi seguro que llegue un jugador más, del medio hacia atrás, aunque todavía no hay nada concreto”.

La situación de Fratta y las SAD: “No nos gusta”

Consultado por Guillermo Fratta, quien terminó su contrato el pasado 31 de diciembre, dijo que el club le “hizo una oferta importante” para renovar el vínculo. “Él esperó algo del exterior, nosotros hicimos contrataciones y probablemente haya tenido una buena oferta para quedarse en Uruguay, porque su idea era irse”, dijo. El rochense jugará en City Torque.

“Me sorprendieron algunas cifras que manejan algunos equipos no históricos. Son los cambios que hay en nuestro fútbol, que no amerita grandes sumas. Sin embargo, se están manejando sumas que antes no se veían y a veces complican”, agregó.

Respecto a la posibilidad de que en Danubio desembarque una sociedad anónima deportiva (SAD), respondió que “lo tendría que resolver una asamblea”, que a su entender podría aceptarlo “si llega una SAD de la mano de un exjugador querido, que le dé al socio cierta tranquilidad de lo que va a ser y si no es por 30 o 40 años”.

“No nos gusta el tema de las SAD ni cómo está el fútbol hoy en día. No nos gusta el nivel al que se ha llegado y se está yendo lo que era antes el amor al fútbol y a la camiseta. Se manejan cifras enormes. Gritar un gol porque eso hace que ganes dinero, o porque los dueños del equipo tienen acciones que se valorizan, no me gusta”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy