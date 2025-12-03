Daniel Fonseca se tatuó a Giorgian de Arrascaeta y la Copa Libertadores en un brazo

Fútbol Internacional

Daniel Fonseca publicó en su cuenta de Instagram un video exhibiendo el último tatuaje que se hizo en el antebrazo izquierdo. En el dibujo puede verse, en un considerable tamaño, el rostro de Giorgian de Arrascaeta, y abajo, la recreación de una foto en la que están los dos levantando la Copa Libertadores.

Fonseca, quien reside en Río de Janeiro y lleva casi dos décadas desempeñándose como contratista, tiene al 10 del Flamengo como su representado estrella. Lo acompaña siempre y no fue la excepción el pasado sábado, cuando estuvo en Lima para la final de la Copa Libertadores contra Palmeiras.

Cuatro días después, el exfutbolista de 56 años mostró el tatuaje y el momento en que De Arrascaeta lo vio, con una emotiva reacción. Junto al video, escribió un texto para definir “una historia que va mucho más allá del fútbol”.

“Qué honor y orgullo compartir nuestra trayectoria juntos. Mucho más que jugador y agente, somos amigos leales y verdaderos. ¡Qué maravilloso poder presenciar y disfrutar tanto de lo que le ofreces al fútbol, toda tu magia, todo tu talento, toda tu sencillez que te hace único dentro y fuera de la cancha! Este tatuaje es una forma de inmortalizar todo el orgullo de presenciar esta historia tan de cerca”, expresó.



“Han sido 15 años juntos, y el chico que conocí a los 16 años, es ahora el rey de América. Tú y tu familia son parte de la mía. Este 2025, con la llegada de Milano solo hace que todo sea aún más especial. ¡Siempre estaremos juntos, en nuestra piel y en nuestros corazones! ¡Te quiero!”, agregó Fonseca.

““Sin palabras, la verdad, amigo, sabes que sos parte de todo esto. La historia viva y uno más de la familia. Todo pasa y lo que queda es esto, la historia, los momentos y los lazos de amistades que se forman. Te quiero, Daniel san”, respondió De Arrascaeta.

