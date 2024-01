Daniel Bocanegra dijo que recibió un llamado de Peñarol, pero ya debutó en América de Cali

Fútbol uruguayo

Daniel Bocanegra, defensor colombiano que cumplirá 37 años en abril, jugó este domingo su segundo partido con la camiseta del América de Cali, que había perdido en el debut y goleó 4-1 como local al Atlético Nacional, su antiguo club en el fútbol cafetero.

El nacido en Purificación contó al programa 100% deporte de Sport 890 que no supo los motivos por los que Nacional no le renovó el contrato. “Cuando salí de vacaciones, en diciembre, la directiva me dijo que me iban a avisar si seguía o no. Después del 20 recibí una llamada de Sebastián Taramasco para decirme que no iba a ser posible mi continuidad, pero solamente eso. No sé los motivos”, expresó.

“Tenía la sensación, la posibilidad y las ganas de seguir, pero son decisiones que toman ellos. Me había sentido bien y venía jugando bien. Me gustaba Uruguay, pero esto es así y son las cosas del fútbol”, añadió Bocanegra, quien ese mismo mes tuvo un sondeo de parte de Peñarol, pero no prosperó.

“El empresario que estaba en conversación tenía algo de Peñarol en diciembre. Era un cambio drástico. Sabemos que es el clásico rival. No descartaba la posibilidad, pero tenía esa sensación y esa cosa de ir al equipo rival después de haber jugado en Nacional. No se avanzó con el tema, avanzamos con América y en enero se cerró la contratación”, dijo el actual jugador escarlata.

Si bien “no era fácil el cambio” de Nacional a Peñarol y llegó a evaluarlo, consideró que su situación era distinta a la del brasileño Leonardo Coelho, quien hace un año eligió la propuesta de los aurinegros y rechazó renovar con los tricolores. “Me contaron algo de lo de Coelho pero lo mío era diferente porque a mí me dejaron libre”, argumentó.

Por último, valoró que el fútbol uruguayo es “muy competitivo”. “Desde los más chicos, con sus ideas y sus herramientas, te complican. Me sorprendió la calidad de jugadores”, concluyó.

