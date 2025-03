Damiani al hueso: del “Peñarol está enfermo de egos” a las “pavadas” que dijo Zaidensztat

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Este viernes se cumplieron nueve años de la inauguración del estadio Campeón del Siglo (CDS), uno de los mayores anhelos de Peñarol como institución. Juan Pedro Damiani, el principal impulsor de la idea de construir el recinto, recordó como sucedió todo, pero también se refirió a las críticas que recibe el CDS.

En diálogo con Hora 25 de radio Oriental 770 AM, el expresidente aurinegro respondió a la consulta sobre las críticas que hay en la interna del club sobre la millonaria inversión que se hizo: “Forma parte de los mediocres. Las grandes obras las realizan los soñadores, las ejecutan los cuerdos y las critican los inútiles crónicos. Está lleno de gente que critica porque no pueden hacer nada”.

“Peñarol, lamentablemente, está enfermo de egos y hay mucho mediocre en la vuelta que opina, que hablan, que hacen un relato, pero a mí me ensañaron que el dato mata relato”, añadió sobre el tema.

Posteriormente, se refirió a “las pavadas” que dijo la directiva encabeza por Ignacio Ruglio cuando asumió, “como si alguien dijera ‘heredé algo que valía 60 millones – que son los jugadores que hicimos nosotros – y debemos 15’; entonces heredaste 45 millones”.

“Entre nuestra directiva y la de [Jorge] Barrera, se dejaron ingresos de hasta 60 millones por jugadores. Es un relato que ordenaron. Estoy cansado del relato burdo que se dice en el club. Siempre trato de construir”, señaló.

Damiani también habló de Eduardo Zaidensztat, actual vicepresidente del club, que en las últimas horas concedió varias entrevistas a los medios en las que habló de diversos temas económicos relacionados a Peñarol.

“Estoy molesto porque me dijeron que el señor Zaidensztat, que en la página del club son dos hojas, dijo un montón de barbaridades sobre la directiva de Barrera y sobre mí”, indicó.

“Son todas falacias. Para que tengan una idea, las tierras del estadio las compré yo y me la deben; voy a ser el último en cobrar. Quieren dar a entender que uno se benefició con el club, que me hice rico. Me enojé bastante, pero todos sabemos que Zaidensztat nada en el club”, añadió.

“Me dijeron que dijo esas pavadas, ya cansan. Pero cuando las cosas van mal, se esconden, pero cuando ganan se abrazan y besan”, expresó.

Destacó que “se van los jugadores y todos critican, no existen”. “Quiero ver los jugadores que van a dejar cuando se vaya esta conducción, me cansa el relato falaz de gente que no existe”, siguió.

“La gente sabe lo que mi familia y yo queremos al club. No lo veo de chiquito yendo a ver al club, seguramente iba disfrazado de Marinero, yo nací en el club”, apuntó, y agregó: “Están pagando deudas a mi viejo aún. Llega un momento que supera todo”.

Zaidensztat “dijo ‘los únicos que trabajamos por amor somos los dirigentes, no fue fácil renovarle a Diego Aguirre, tuvimos que aumentarle el sueldo considerablemente’. Se mete con Aguirre que lo sacó de los pelos y ordenó la institución. ¿Por qué lo salpica? No saben hablar”. “Ya lo voy a llamar para tomar un café y que se retracte un poquito””, cerró.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy