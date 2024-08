DT del Coritiba se puso a llorar en plena conferencia al hablar de Juan Izquierdo

Fútbol Internacional

Este martes por la noche, Coritiba venció 1-0 a Avaí por el Brasileirão B, pero lo más destacado sucedió una vez terminó el partido. Y es que previo a comenzar la conferencia de prensa, Jorginho de Amorim, su entrenador, se tomó un momento para hablar del fallecimiento de Juan Izquierdo, informado minutos antes.

“Antes de cualquier pregunta, quiero dar mis sentimientos para la familia de Izquierdo, que falleció hoy. A sus padres, Nelson y Sandra, a su esposa Selena. Tenía una hija de dos años y un hijo recién nacido”, dijo el brasileño entre lágrimas.

Y añadió: “Lo lamento mucho porque para la familia no va a ser fácil. Soy abuelo hoy, no podría imaginar perder un hijo. No existen palabras en este momento, consuelo para la familia, para su esposa, porque los hijos no entienden todavía”.

Jorginho fue campeón del mundo con Brasil en 1994 y de América en 1989 frente a Uruguay, rival contra el que perdió la final de la Copa América en 1995.

“Desde Coritiba expresamos nuestras más sinceras condolencias a familiares, amigos, compañeros de Nacional, hinchas y al pueblo uruguayo”, expresó el club.

