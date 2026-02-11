DT del Barcelona y el difícil momento que vivió Araujo: “Había que apoyarlo en todo”

Fútbol Internacional

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se refirió a la situación personal que atravesó Ronald Araujo, marcada por problemas de ansiedad que derivaron en depresión, y remarcó la importancia del acompañamiento a los futbolistas dentro del fútbol.

“Cuando él se abrió, en ese momento, todos en el club sabíamos que teníamos que apoyarlo en todo lo que pudiéramos. Hay que ser muy fuerte para abrirse así porque en el fútbol siempre se destaca que ‘hay que ser fuerte, hay que estar concentrado en ganar’”, expresó el alemán.

Flick, visiblemente reflexivo, incluso se detuvo en medio de una respuesta cuando profundizaba sobre el tema.

“Quizás un día hablaré de todo este asunto, porque cuando ves que él ha estado así durante un año y medio, y sigues viendo cuando empezó… Es todo sobre…”, dijo, antes de frenarse.

El entrenador también apuntó al rol de los técnicos en el cuidado emocional y humano de los futbolistas: “Los entrenadores somos responsables también de cuidar de los jugadores. Es importante tener cuidados, también de los rivales. Hay que salvaguardar a todos los futbolistas”, afirmó.

Además, Flick reconoció que hay situaciones en las que una palabra o decisión puede tener consecuencias negativas, y recordó un episodio del pasado sin dar detalles. Este hacía referencia a la situación que se vio en el documental de Luis Enrique, No tenéis ni puta idea, del 2024. Allí se ve al DT hablando del uruguayo y diciendo: “Araujo es un jugador top, pero es el que tiene más problemas con la salida del balón. Cada vez que reciba el balón, bloqueamos una línea de pase y estamos dentro”.

“Hay que pensar en si digo algo, cuál es el resultado. Recuerdo aquello. Quizás ustedes lo recordéis más. No fue acertado hacer eso. Especialmente como entrenador, tienes que tomar responsabilidad sobre todos los jugadores, no solo los tuyos”, señaló.

“Como entrenador, hay que pensar más que en solo lo que es bueno para ti. Espero haberlo explicado bien”, concluyó.

