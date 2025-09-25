Fútbol uruguayo

DT de Tacuarembó argumentó por qué cortaron el juego ante Peñarol y liquidó al árbitro

Tacuarembó estuvo cerca de eliminar a Peñarol de la Copa AUF Uruguay este miércoles, pero cayó 2-1 en la hora por un gol de penal de David Terans. Tras el partido, estallaron las redes por polémicas y, sobre todo, por lo mucho que el Rojo del Norte cortó el juego.

Julio Fuentes, entrenador de Tacuarembó, expresó este jueves: “Hicimos un brillante primer tiempo; la diferencia debería haber sido mayor. En el segundo tiempo, las indicaciones mías fueron de ir a presionar arriba y de darle ritmo al juego”.

“Los jugadores ejecutaron a la perfección lo que nosotros habíamos planeado, sobre todo en el primer tiempo: cortar los circuitos de pases con los dos 5 y los laterales”, comentó en diálogo con el programa Fuera de juego de radio Carve Deportiva.

“Pero hay una cosa que es la fisiología, que si quieren después busquen la definición”, les dijo a los periodistas. “Nosotros jugamos con el equipo titular que había jugado el sábado y Peñarol jugó con nueve jugadores que estaban frescos”, argumentó.

“Entonces, en el devenir del partido —nosotros habíamos jugado el sábado con el pasto muy alto porque no se había podido cortar—, nos empezamos a acalambrar. Es bastante lógico que el equipo haya querido cortar el juego y el rival se ofusque, pero no fue una estrategia pensada”, añadió.

Luego, hizo una comparación que generó debate: “Un poquito parecido, pero sin exagerar, a como jugó este equipo contra Racing de Argentina en el Campeón del Siglo”.

Ante ese dicho, los conductores le indicaron que ese partido fue porque hubo muchas faltas y fue un “choque de trenes”, a lo que Fuentes respondió. “Ah, o sea, ¿si Peñarol lo hace es un choque de trenes y si lo hacemos nosotros es estrategia? Ja, me parece increíble”.

“Cuando partimos de las armas de uno y otro, hay tanta diferencia que vos tenés que llevar a determinado plano el juego para poder emparejarlo”, agregó.

“A partir de los 60 minutos, el equipo lo empezó a sentir, y las variantes que hice para apoderarme de la pelota no me dieron resultados, pero siempre intentamos plantar el equipo en la cancha de Peñarol. Llegó un momento en el que el equipo, lógicamente, se cansó y trató de que transcurriera el equipo; no lo veo tan grave. Lo veo a diario en los partidos en los que hay cosas importantes en juego”, ahondó.

Con respecto a las polémicas, aseguró que “fue penal” para Peñarol, “pero en la última jugada, cuando [Franco] Mederos lanza el último centro, hay un jugador de Peñarol que sujeta al golero nuestro y lo tira para afuera. Esa era una jugada para revisar”.

“Y después cabecea [Alexis] Piegas, la saca en la línea Méndez y el asistente cobra offside. Increíble. Por eso echan a [Roberto] Hernández”, siguió.

El árbitro del partido, Esteban Guerra, “no tuvo una buena noche”. “Pasaron cosas adentro de la cancha que no tenían que haber pasado. De a poco fue inclinando la cancha y malhumorando a los jugadores nuestros con determinadas maneras de comunicarse”, reveló.

“El que no está adentro de la cancha no logra entender por qué los jugadores nuestros terminaron tan enojados”, señaló, y continuó: “Si vos ves que los jugadores de un equipo se refieren al árbitro de determinada manera y no dice nada, y después se conduce a nuestros jugadores de otra, con prepotencia, eso te va irritando y sacando”.

“A mí me expulsa por agarrarme la cabeza. No protesté a la cancha: protesté al banco”, expresó, y concluyó: “Hay árbitros a los que no les pesa [dirigir equipos grandes] y árbitros a los que sí”.

