DT de Gremio y el futuro de Suárez: “Nuestro deseo es que se quede, pero sería un milagro”

El pasado sábado, Luis Suárez convirtió el gol de la victoria 1-0 de Gremio sobre Bahía como local por la 32ª fecha del Brasileirão. Esta puede llegar a ser una de las últimas grandes actuaciones del uruguayo con la camiseta del Tricolor Gaúcho, ya que meses atrás anunció que no continuará en el club para la temporada 2024, pese a tener contrato hasta diciembre de ese año.

Luego del partido, Renato Portaluppi, entrenador del equipo de Porto Alegre, habló en conferencia de prensa y se refirió al futuro del salteño: “La única persona que puede responder esto es Suárez. En mi opinión, no se va a quedar. No es que nosotros no queramos: es él. Probablemente ya tiene un contrato afuera. Nuestro deseo es el deseo del hincha, que se quede, pero no creo que se vaya a quedar”.

“No creo que se quede, salvo que suceda un milagro, y yo no voy a apostar por un milagro. No voy a quedar evitando a nuestros hinchas; todo el mundo lo quiere, pero él tomó una decisión. Arregló con el presidente y la comisión directiva, entonces no voy a eludir a nuestros hinchas. Si se queda, es un milagro, y ese milagro solo puede nacer de él”, concluyó.

El delantero, que fue reservado por Marcelo Bielsa para la doble fecha de Eliminatorias sudamericanas de noviembre, llegó a 11 goles en 27 partidos jugados en la liga brasileña, mientras que suma 23 en todo el año, en 48 encuentros. Conquistó la Supercopa Gaúcha y el Campeonato Gaúcho.

