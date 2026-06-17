Mundial 2026

DT de Cabo Verde elogió a Uruguay: “La dificultad es igual o incluso mayor que con España”

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El entrenador de Cabo Verde, Bubista, habló en la previa del partido ante Uruguay que se disputará este domingo a las 19:00 horas en el Hard Rock Stadium de Miami por la segunda fecha del grupo H del Mundial.

Luego del empate sin goles frente a España, el técnico valoró el rendimiento de su equipo, especialmente en defensa, aunque reconoció que esperaba más en la faceta ofensiva.

"La organización, en cuanto al compromiso del equipo, fue muy buena en lo defensivo. Esperaba ver más en términos ofensivos. Cuando nos tocó jugar, no logramos concretar una acción que complicara a España", explicó.

Bubista señaló que enfrentar a una selección como la ibérica demandó mucho esfuerzo: "A veces, no tuvimos la oportunidad de realizar la mejor salida, la mejor transición ofensiva, algo necesario después de frenar a España".

De todos modos, destacó el estreno mundialista: "En general fue bastante positivo, considerando que era el primer partido, con esa emoción inicial propia de una competición".

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Sobre Uruguay, el entrenador caboverdiano dejó en claro que espera un rival de máxima exigencia y destacó varias características del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

"Los equipos cambian, pero la dificultad es la misma, o incluso mayor. Uruguay es un equipo muy intenso, agresivo, en el buen sentido de la palabra", afirmó.

Además, Bubista remarcó que la Celeste se caracteriza por la presión y el despliegue físico: "Es un equipo que juega con mucha intensidad, que busca competir cada pelota y que exige estar concentrado durante los 90 minutos".

"Hay que marcar individual. Por eso hace falta prepararse muy bien para este partido. Los partidos del Mundial no son fáciles, al contrario", agregó.

El técnico de Cabo Verde también sostuvo que deberán elevar su nivel para conseguir un buen resultado ante Uruguay: "Hay que estar en un nivel mayor para sumar puntos, estar cada vez más concentrado y unido para luchar por el resultado", señaló.

Por último, Bubista habló del orgullo que genera la participación de Cabo Verde en la Copa del Mundo y del apoyo que recibe su selección.

"No me conformo con lo que no es. La gente está ayudando, incluso desde lejos. Están apoyando al equipo y transmitiendo un mensaje positivo. Antes del partido, durante el partido y después del partido", expresó.

"Estoy satisfecho no solo con el resultado, sino con lo que el equipo está demostrando: el orgullo de representar al país. La gente está satisfecha con lo que está haciendo el equipo, identificándose con lo que nuestro país representa", concluyó.

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