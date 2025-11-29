Cuerpo técnico de Nacional dio instrucciones a los alcanzapelotas antes de final clásica

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El clásico final de la Liga Uruguaya que se disputará entre Nacional y Peñarol este domingo desde las 16:30 horas en el Gran Parque Central se estudia y trabaja hasta el último detalle y el local lo tiene claro.

Jadson Viera, entrenador de los albos, hace muy poco que asumió en el club pero su dedicación en este cierre de temporada es "full time", con el objetivo de ir por la consagración.

“Apenas pasa el mes trabajando en Nacional y, de los 28 o 29 días que lleva, debe haber estado 25 en Los Céspedes”, contó días atrás en Carve Deportiva el vicepresidente albo, Flavio Perchman: “Es por los detalles, porque le es más fácil, porque está metido en la cosa, porque no es solamente el tema jugadores, está el tema organización y las distintas áreas del club”.

“Sabía que el tiempo que él tenia era muy escaso de preparación, de conocimiento y todo y le pareció que lo mejor era eso, nadie se lo pidió, es una cuestión de voluntad propia", señaló.

Bajo la lupa

Y una de las novedades que informó el programa partidario Pasión Tricolor y pudo confirmar FútbolUy con fuentes del club albo, fue la reunión que se generó desde el cuerpo técnico con los alcanzapelotas que trabajaran en el duelo.

La idea surgió como parte de ese concepto de no descuidar “el mínimo detalle” y por eso se convocó a los jóvenes que cumplirán esa función para darle indicaciones precisas.

En el mitin se explicaron las diferentes situaciones que se pueden dar en el cotejo y cómo actuar en cada una de ellas. Por ejemplo, se le pidió celeridad máxima en la reposición en caso de ir empatado o perdiendo.

Lo cierto es que es otro aspecto más que se puso bajo la lupa y que controlará el local, una posibilidad que le dio ganar el sorteo en su momento.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy