Cristiano Ronaldo estará en el debut del Mundial tras curiosa reducción de sanción de FIFA

Cristiano Ronaldo podrá disputar el primer partido del Mundial 2026, luego de que la FIFA le aplicase una sanción parcialmente “en suspenso” este martes tras la tarjeta roja que recibió en las Eliminatorias europeas.

El portugués, de 40 años, fue expulsado en la derrota 2-0 contra Irlanda en Dublín el 13 de noviembre, tras darle un codazo a Dara O'Shea en la espalda. Fue su primera expulsión en 226 partidos con la selección lusa.

En consecuencia, la FIFA sancionó a Ronaldo con tres partidos, dos de ellos en suspenso, mientras que ya cumplió el tercero en el encuentro entre Portugal y Armenia del 16 de noviembre, en el que los lusos aseguraron su boleto al torneo de Norteamérica del próximo verano boreal.

“De acuerdo con el artículo 27 del Código Disciplinario de la FIFA, el cumplimiento de los dos partidos restantes queda en suspenso a lo largo de un periodo de prueba de un año”, declaró la FIFA en un comunicado.

“Si Cristiano Ronaldo comete otra infracción de origen y gravedad similar durante ese periodo de prueba, la suspensión establecida en esta decisión disciplinaria se considerará automáticamente revocada, y los dos partidos restantes deberán cumplirse de forma inmediata en los siguientes partidos oficiales de Portugal”, precisa.

Ronaldo, el máximo goleador histórico del fútbol masculino de selecciones con 143 dianas, busca el récord de disputar su sexto Mundial en Estados Unidos, México y Canadá.

AFP

