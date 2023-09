Cristian Olivera y su convocatoria a la selección: “Me tomó medio de sorpresa”

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Cristian Olivera llegó a Uruguay el lunes de noche para sumarse en la mañana del martes a los entrenamientos de la selección. Fue una de las sorpresas en la lista de 26 convocados por Marcelo Bielsa para los partidos ante Chile en Montevideo y Ecuador en Quito, y ya trabaja en el Complejo Uruguay Celeste.

“Me tomó medio de sorpresa”, reconoció en diálogo con el programa 100% deporte de Sport 890, y confirmó que se enteró de la noticia después del partido del domingo de noche frente al Inter Miami de Lionel Messi, que terminó en derrota de Los Angeles FC por 3-1 como local.

“El profe Diego Estavillo me mandó un mensaje diciéndome que estaba citado a la selección. Fue un orgullo, una felicidad bárbara. Representar a su país es lo que quiere todo jugador”, sostuvo el veloz extremo de 21 años, el más joven de los convocados en esta ventana eliminatoria.

“Me sorprendió un poco porque en Los Angeles, aunque el debut fue bastante bueno para lo que yo esperaba [hizo un gol], tuve pocos minutos. Hay que ir yendo de a poco y conociendo los compañeros y el entorno”, añadió sobre su presente en el último campeón estadounidense, club en el que lleva tres partidos disputados, siempre entrando en los segundos tiempos.

“En la MLS no se defiende tanto. Es contraataque, mucho ida y vuelta, y el que convierte el primer gol, gana. Ese fútbol es hermoso”, comentó sobre el estilo de juego en la MLS. No obstante, su citación obedece a lo que venía haciendo en Boston River, según le demostró el propio Marcelo Bielsa al mostrarle videos de sus actuaciones.

“Había tenido videos con Bielsa y el profe. Me dijo que siga haciendo lo mismo, mucha ruptura en diagonal y que pique a los espacios. Me preguntó en qué punta me gusta más jugar y le dije que me da igual”, contó sobre sus charlas con Zoom con el entrenador de la selección uruguaya.

“Tiene muy claro lo que quiere hacer. Es un técnico ganador que está buscando todo para ganar. Lo noté muy directo con lo que quiere de mí y lo que pretende que yo aporte al grupo”, concluyó respecto al rosarino, a quien conoció personalmente en la práctica matutina de este martes.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy