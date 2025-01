Cristian Olivera sobre sus ganas de jugar en Nacional y lo que piensa Los Angeles FC

Fútbol uruguayo

La presencia de Cristian Olivera en el Gran Parque Central el pasado viernes, cuando Nacional cayó con Olimpia 2-0, no pasó inadvertida. Se lo vio en un palco junto a Flavio Perchman, vicepresidente de la entidad tricolor, pocos días después de haber declarado sus ganas de jugar en el equipo del que es hincha.

En diálogo con el programa Punto penal, de Canal 10, le preguntaron si los hinchas albos se pueden ilusionar con su contratación. La respuesta fue clara: “Creo que sí. Viene linda la cosa, si Dios quiere. Flavio me dijo un par de cosas que me entusiasmaron muchísimo. Si Dios quiere, se puede dar”.

Hoy, a sus 22 años, tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026 con Los Angeles FC, que en agosto de 2023 pagó 5.000.000 de dólares al Almería por su ficha. “Ellos me comunicaron que si hay una oferta que les pueda servir y sumarles algo más de lo que pagaron por mí, dijeron que están dispuestos a venderme”, sostuvo.

Nacional no dispone de ese dinero para desembolsar por el pase, por lo que la operación es muy complicada. No obstante, habrá un intento. “Flavio me dijo que está averiguando un par de cosas con Los Angeles. Me pidió el número del presidente y está hablando con ellos”, dijo.

Olivera desea llegar ahora, y no considera que su juventud sea un impedimento. “No va en la edad. Si sos joven y tenés ganar de venir, no tiene que ser un tranque para venir si las ganas están y el club tiene la economía para pagar”, señaló.

La selección, Bielsa y el pasado carbonero

El Kike no cree que volver al fútbol uruguayo le afecte en su futuro de selección uruguaya. “Creo que eso va más en el jugador. Si sigo en el mismo nivel y apuntando a más, no creo que el cuerpo técnico tenga problema con el cuadro en que juegue”, dijo.

Al respecto, valoró el trabajo de Marcelo Bielsa, quien a su entender lo mejoró como futbolista, “por todo lo que da dentro y fuera de la cancha”. “Dentro de la cancha te da herramientas que yo no había visto nunca en la vida”, reconoció.

Lo sorprendió al utilizarlo como centrodelantero y le explicó sus motivos. “En el club juego sobre las puntas y me tiro más al medio, pero mi puesto es por afuera y tampoco tengo la estatura ni el físico para jugar de nueve. Me dijo que me pone ahí porque meto muchas diagonales y la velocidad puede generar desequilibrio en la defensa”, expresó

Además, fue consultado por su visita al Gran Parque Central cuando era jugador de Peñarol, el 4 de julio de 2021. “Me costó bastante porque soy hincha de Nacional desde chico”, reconoció, y recordó que no tuvo con quién hablarlo en el club. “Cuando estaba en Peñarol tenía que guardármelo y hacer lo mejor posible”, dijo.

Quien estaba al tanto de su amor por Nacional es Edgardo Lasalvia, su representante. “Siempre supo que soy hincha de Nacional a muerte, pero en ese tiempo estaba la posibilidad de ir a Peñarol. Y como yo estaba con temas de la cabeza y con psicólogo allá en Almeria, eso fue lo que cambió un poquito la cosa”, concluyó.

