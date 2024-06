Cristian Olivera: “Me siento con confianza para ayudar y ser recordado en la selección”

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Una de las sorpresas de la lista de 26 convocados para la copa América que delineó Marcelo Bielsa fue Cristian Kike Olivera, quien estuvo en las Eliminatorias pero luego de un problema entre su club, Los Ángeles FC, y la Asociación Uruguaya de Fútbol que hizo que se perdiera el Preolímpico sub-23, cayó en la consideración del entrenador.

No estuvo en los amistosos de marzo, pero Bielsa confió en él y no solo lo reservó para la Copa, sino que lo metió en la lista final. “Me siento muy bien física y mentalmente. Estamos preparando de la mejor manera lo que se viene”, dijo el atacante en diálogo con AUF TV, y añadió: “Vengo haciendo goles y asistencias, pero me falta un poquito más para llegar a mi nivel máximo, que fue el que tuve en Boston River y Rentistas”.

“Lo del Preolímpico me pegó mucho y bajó mucho mi nivel después de eso porque no me sentía bien, pero esto es una revancha para demostrar lo que soy”, comentó, y se refirió a su convocatoria: “Estábamos entrenando en el Complejo y hasta último momento no sabíamos nada. Me enteré por el video que subieron. Fue una felicidad total, no me salían las palabras”.

Con respecto a lo que le pide el DT, señaló: “Lo que me ha pedido es que meta muchas diagonales, que confíe en mí mismo, que encare, llegue al fondo, busque a los compañeros y que haga compañerismo con Darwin [Núñez], [Maximiliano] Araújo y [Facundo] Pellistri”. “Juego donde me use, pero me gusta más por afuera”. “Me siento con nivel y confianza para ayudar al equipo y para ser recordado en la selección”, finalizó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy