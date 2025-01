Cristhian Tizón, el carrilero polifuncional que llamó a Perchman porque sueña con Nacional

Fútbol uruguayo

Cristhian Tizón, mediocampista que puede desempeñarse en cualquier posición por la banda izquierda, quedó libre de Danubio el pasado 31 de diciembre y es una de las opciones que maneja Nacional. Él mismo reconoció su deseo de llegar al equipo tricolor, por lo que al saber del interés del club llamó directamente a su vicepresidente, Flavio Perchman.

“Cinco fechas antes de terminar el Clausura me querían renovar en Danubio, pero les dije que quería esperar a que terminara el campeonato. Los dejé en espera y no se comunicaron conmigo. Decidí quedar libre y escuchar propuestas”, comentó Tizón, quien defendió a Huracán Buceo, Villa Española, Cerro Largo, Cerro y Danubio.

Como tiene una “propuesta interesante” del Antofagasta de Chile, fue proactivo por su sueño. “Me comuniqué con Flavio para expresarle lo que siento por ir a jugar en Nacional. Es mi sueño y le expresé lo que sentía. Me dijo que hasta el momento no tenía respuesta y no me podía decir si podía o no contar conmigo”, reconoció.

“Me dijo que no me quería seguir dejando en espera para que no pierda equipo. Me llamó Defensor y no di ninguna respuesta, y ahora tengo algo del exterior, y me comuniqué para tener alguna novedad porque hasta hace una semana estaba en carpeta y no tenía respuesta”, agregó Tizón, quien sabe que no es prioridad en filas tricolores.

“Mis representantes saben que el único equipo por el que me quedaría en Uruguay es Nacional. Si existe la posibilidad de jugar en Nacional, no lo pienso un segundo. Así esté viajando para afuera, me bajo del avión y voy derecho a Los Céspedes porque es mi sueño y el de mi madre, y lo quiero cumplir”, manifestó.

“Estos días estuve con una ansiedad bárbara. Sé que no soy prioridad y que hay otro jugador, pero si no arregla puedo estar yo. Por eso ayer me comuniqué con Flavio para expresarle lo que siento. Si existe la posibilidad de jugar en el Bolso lo voy a hacer, así vaya como último. La voy a pelear y voy a dejar todo”, expresó Tizón.

Respecto a su juego y la posición que podría ocupar, el zurdo de 28 años que militó en las tres principales categorías del fútbol uruguayo dijo que se ve “de extremo por izquierda, desbordando y tirándole centros al nueve”. “Puedo dar una mano de lateral porque he jugado muchos partidos. Si es por derecha o de mediapunta, también juego”, concluyó.

