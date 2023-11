Fútbol Internacional

Cristhian Stuani y el primer puesto del Girona: “Un sueño del que no queremos despertar”

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Cristhian Stuani, capitán del Girona, habló con el canal oficial de su club y valoró el primer puesto que ostenta el equipo al cabo de las primeras 12 fechas de La Liga de España, algo impensado para propios y extraños. “Cualquiera que nos hubiera dicho esto en pretemporada, estaba loco”, reconoció el delantero uruguayo.

“Es un sueño del que no queremos despertar. Para eso tenemos que disfrutarlo, pero también ser conscientes de que es una responsabilidad extra”, señaló el delantero uruguayo de 37 años, quien registra tres goles en 12 encuentros, con cuatro titularidades y ocho ingresos desde el banco de suplentes.

“Ahora ya no somos sorpresa. Ya no somos un equipo que nadie sabe cómo juega. Conocen nuestra manera de jugar y genera que tengamos que aumentar el esfuerzo y el trabajo. Nos vamos a encargar de seguir intentando dar un paso más”, apuntó el talense que llegó al cuadro catalán en julio de 2017 procedente del Middlesbrough.

“Siempre hemos transmitido esas palabras de humildad, trabajo y sacrificio. Lo demostramos en cada partido y en el día a día. El míster siempre dice que el día a día de este equipo es brutal, y es lo que nos lleva a competir así cada fin de semana. Esto lo tenemos que mantener en el tiempo. Es muy difícil llegar a donde llegamos hoy, y más difícil es mantener el nivel del equipo”, agregó.

“Tenemos al mejor entrenador que podíamos tener y a un grupo sensacional, con una ambición brutal”, dijo, y aseguró que lo que quiere junto a sus compañeros es “seguir haciendo historia”. “Lo que hay que hacer es seguir trabajando fuerte, como ahora”, dijo con cautela.

“Tampoco nos vamos a meter la presión de tener que ganar todos los partidos, porque eso no va a suceder. Llegará un momento en que vamos a tener que sufrir. Ya sufrimos para ganar partidos, porque es normal. No somos el Madrid ni el Barça, pero el equipo tiene alma. Y eso no se consigue de la noche a la mañana”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy