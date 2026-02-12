Copa del Rey: Atlético de Madrid goleó 4-0 al Barcelona de Araujo en el Metropolitano

Fútbol Internacional

Atlético de Madrid venció por 4-0 al Barcelona en el Metropolitano, duelo de ida de las semifinales de la Copa Del Rey, en un encuentro donde José María Giménez estuvo en el banco y no ingresó.

El trámite comenzó con un golpe inesperado y tempranero. A los 6 minutos, una acción insólita terminó en el primer tanto rojiblanco: Eric García quiso ceder hacia su arquero Joan García, pero el guardameta falló en la recepción y el balón se metió en su propio arco, decretando el 1-0 para el Atlético.

El Barcelona no alcanzó a reaccionar cuando llegó el segundo. A los 14’, el francés Antoine Griezmann recibió una asistencia de Nahuel Molina y definió de zurda con categoría para ampliar la ventaja y confirmar el dominio local.

El equipo madrileño se mostró firme en defensa, agresivo en la presión y contundente en cada ataque. Esa superioridad se tradujo nuevamente en el marcador a los 33 minutos: Ademola Lookman aprovechó una habilitación de Julián Álvarez y volvió a castigar al arco azulgrana, dejando el 3-0 que ya parecía sentenciar la serie.

Sin embargo, el Atlético no se conformó. Apenas comenzado el complemento, a los 47’, el argentino Julián Álvarez sacó un derechazo potente desde el borde del área y puso el 4-0, desatando la euforia en el Metropolitano y hundiendo todavía más a un Barcelona irreconocible.

El equipo catalán intentó descontar rápidamente y llegó a marcar a los 52 minutos por intermedio de Cubarsí, pero el gol fue anulado luego de una revisión extensa del VAR que se prolongó durante seis minutos. El árbitro invalidó la jugada por fuera de juego previo de Lewandowski.

Ronald Araujo, que estaba en el banco, ingresó a los 77' por Pau Cubarsí. El cierre del partido terminó de reflejar la noche negra del Barcelona. A los 84’, Eric García fue expulsado con roja directa, también a instancias del VAR, tras una dura entrada sobre Alex Baena cuando era el último hombre en defensa.

El encuentro se extendió hasta el minuto 100 debido a un largo tiempo de adición, pero el resultado no se modificó. Con este triunfo contundente, el Atlético quedó muy cerca de la final.

La revancha se disputará el 3 de marzo en el estadio del Barcelona, donde los catalanes estarán obligados a una remontada épica para evitar la eliminación.

