Copa NBA: Thunder, Suns, Spurs, Knicks, Magic y Heat ganaron y se definieron los cuartos

Oklahoma City Thunder, San Antonio Spurs y Phoenix Suns se clasificaron este viernes para los cuartos de final de la NBA Cup, dejando fuera de la competición a Denver Nuggets.

Estos tres equipos se unieron así a Los Ángeles Lakers como los cuatro equipos de la Conferencia Oeste que disputarán la fase final del torneo este mes de diciembre.

En los cuartos de final, los Thunder recibirán a los Suns en Oklahoma City, mientras que los Lakers recibirán a los Spurs. Los dos ganadores se enfrentarán en una de las semifinales, que se disputarán en Las Vegas.

Los Spurs levantan 18 puntos en Denver

En Denver, Spurs y Nuggets se disputaban una plaza para cuartos, con ambos equipos mermados de efectivos -sin Victor Wembanyama ni Stephon Castle en los Spurs, y sin Aaron Gordon en los Nuggets-.

Liderados por Jamal Murray y sus 37 puntos, los Nuggets llegaron a tener una ventaja de 18 puntos después del descanso, pero los Spurs remontaron con un espectacular Devin Vassell que anotó 35 puntos, machacando a triples a Denver (7 de 9) para el 136-139 final.

Le acompañaron Julian Champagnie (25 puntos y 10 rebotes) y De'Aaron Fox (15 puntos y 12 asistencias), ambos con dobles-dobles, para sellar la primera clasificación de los Spurs a una fase final de la NBA Cup.

Para los Nuggets, que habían empezado la temporada tratando de hacer sombra a los Thunder en el Oeste, esta fue su tercera derrota seguida en el Ball Arena.

Los 30 puntos que los Spurs sacaron de las 16 pérdidas de los Nuggets fueron clave en la remontada.

Los Thunder ganan a los Suns, los dos pasan a cuartos

Los Thunder vencieron 123-119 tras una remontada fallida de los Suns, que se pusieron a solo dos puntos tras ir 15 abajo en el último cuarto.

El ganador del encuentro tenía la clasificación asegurada para la fase final, pero el perdedor también podía pasar dependiendo de otros resultados. Así fue.

Los Suns tuvieron que esperar a que los Memphis Grizzlies ganasen a los Clippers en Los Ángeles, pero también están en cuartos, donde se volverán a enfrentar a los Thunder en Oklahoma City.

Hoy, Shai Gilgeous-Alexander anotó 37 puntos, mientras que Jalen Williams debutó esta temporada con 11 puntos y 8 asistencias.

Los Lakers se lo toman en serio

Campeones de la primera edición de la NBA Cup en 2023, los Lakers llegan invictos a la fase final tras superar 129-119 a los Mavericks, en el regreso de Anthony Davis al quinteto de Dallas.

Luka Doncic firmó un doble-doble frente a su exequipo, con 35 puntos y 11 asistencias, mientras que Austin Reaves aportó 38 puntos.

Davis terminó con 12 puntos para unos Mavericks liderados una noche más por P.J. Washington, hoy con 22 puntos.

En los otros partidos de la jornada, los Grizzlies derrotaron a los Clippers 107-112 con 13 puntos de Santi Aldama y estuvieron cerca de la clasificación. Los Grizzlies son el único equipo eliminado del torneo con un balance de 3-1.

Y en Salt Lake City, los Utah Jazz vencieron 128-119 a los Sacramento Kings en un partido intrascendente para la copa, ya que ambos llegaban eliminados a esta última jornada.

En la otra costa

Orlando Magic, New York Knicks y Miami Heat se clasificaron a los cuartos de final de la NBA Cup a costa de Detroit Pistons y Milwaukee Bucks, vigentes campeones del certamen.

Magic, Knicks y Heat se unieron así a los Toronto Raptors como los cuatro equipos de la Conferencia Este que disputarán la fase final del torneo este mes de diciembre.

En los cuartos de final, los Magic recibirán a los Heat en Orlando en un duelo de la Florida, mientras que los Raptors recibirán a los Knicks.

Tanto Raptors como Magic pasan por un excelente momento de forma: los canadienses encadenan nueve triunfos seguidos, mientras que los de Orlando han ganado ocho de sus últimos 10 partidos.

A los Pistons se les escapa la Copa

Los Magic lograron la clasificación tras derrotar por 112-109 a los Pistons pese al triple-doble de Cade Cunningham, que firmó 39 puntos, 13 rebotes y 11 asistencias.

Clave fueron los cuatro rebotes ofensivos que atraparon los Magic en el último minuto de partido, que les permitieron ponerse con una ventaja de tres puntos con apenas seis segundos para el final.

Franz Wagner cometió falta personal sobre Cunningham para evitar el triple de los Pistons. Cunningham falló el primero y también el segundo, este a propósito. Aunque atrapó el rebote, los Pistons se quedaron sin tiempo.

Fue un final amargo para unos Pistons que han dominado el Este en este inicio de temporada y que encadenaban 13 triunfos consecutivos antes de las dos derrotas -ante los Celtics y los Magic- que les costaron la Copa.

Desmond Bane fue el mejor de los Magic con 37 puntos y 8 rebotes.

Giannis no es suficiente para los Bucks

Milwaukee no podrá revalidar el título conseguido el año pasado en Las Vegas frente a los Oklahoma City Thunder. Giannis Antetokounmpo regresó al equipo tras cuatro partidos de ausencia por lesión, pero los Bucks cayeron por 118-109 frente a los New York Knicks.

Los Knicks sí jugarán la fase final de la NBA Cup gracias a los 37 puntos anotados por Jalen Brunson. Josh Hart aportó 19 puntos y 15 rebotes en el partido disputado en el Madison Square Garden.

Antetokounmpo acarició el triple-doble en su vuelta con 30 puntos, 15 rebotes y 8 asistencias, pero no fue suficiente para unos Bucks que perdieron el rebote 40-55.

Además de Magic y Knicks, también sellaron su pase a la fase final de la NBA Cup los Miami Heat, que no jugaron este viernes y estaban a la espera de otros resultados.

En otros partidos con equipos ya eliminados, los Indiana Pacers ganaron 119-86 a los Washington Wizards y los Philadelphia 76ers superaron 103-115 a los Brooklyn Nets.

Y en Atlanta, los Cleveland Cavaliers, que aún peleaban por el pase a cuartos, cayeron 130-123 ante unos Hawks ya eliminados, pese a los 42 puntos de Donovan Mitchell.

