Copa Davis: Uruguay y Jamaica igualan 1-1 por playoffs del Grupo Mundial II. ¿Cómo sigue?

Este sábado se abrió la serie entre Uruguay y Jamaica por los playoffs por la permanencia en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, y tras una victoria para cada lado, quedaron igualados 1-1.

Franco Roncadelli (351° en singles) fue el encargado de disputar el primer partido y se impuso por 6-3 y 7-6 a Rowland Phillips.

Más tarde fue el turno de Joaquin Aguilar (591° ATP), quien cayó 6-3, 3-6 y 7-6 con Blaise Bicknell, único del equipo jamaiquino que aparece en el ranking (491°).

Este domingo se definirá el equipo ganador con la disputa de los restantes tres partidos:

Desde las 13:00 horas jugarán en dobles Franco Roncadelli y Joaquin Aguilar contra Daniel Azar y Nicholas Gore, y seguido será el turno para el propio Roncadelli ante Blaise Bicknell, y, por último, Aguilar frente a Rowland Phillips.

Cabe destacar que los capitanes – en el caso de Uruguay Ariel Behar – pueden cambiar los jugadores previo a los partidos de este domingo.

Los partidos se pueden ver gratis a través del canal de YouTube de la Asociación Uruguaya de Tenis (AUT TV).

El triunfador de Uruguay y Jamaica disputará en el próximo mes de setiembre el grupo Mundial ll, mientras que el perdedor descenderá al Grupo III, que todavía emplea el formato de competencia regional.

