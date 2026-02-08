Copa Davis: Uruguay aseguró la permanencia en el Grupo Mundial II tras ganar en Jamaica

Más deportes

Uruguay le ganó a Jamaica 3-1 por los playoffs por la permanencia en el Grupo Mundial II de la Copa Davis, en una serie que se disputó en The Liguanea Club de Kingston entre el sábado y el domingo.

En la jornada sabatina, Franco Roncadelli (351º ATP) ganó 6-3 y 7-6 ante Rowland Phillips y en segundo turno Joaquín Aguilar cayó con Blaise Bicknell (463º), que se impuso 6-3, 3-6 y 7-6 tras dos horas y 23 minutos de dura batalla.

El domingo, Roncadelli formó dupla en dobles con el capitán del equipo, Ariel Behar, y fue victoria uruguaya 6-4 y 6-4 frente a Daniel Azar y Nicholas Gore en una hora y 52 minutos.

Apenas media hora después se jugó el cuarto punto de la serie, otra vez con Roncadelli como protagonista. El 351 del mundo se impuso 6-3, 5-7 y 6-4 a Bicknell, única raqueta jamaiquina que figura en la clasificación ATP.

Tras casi tres horas de partido, estaban 5-4 en el tercer set con servicio para el local. El uruguayo ganó tres puntos consecutivos y en su primer match point liquidó el pleito para transformarse en el héroe del equipo, ya que protagonizó las tres victorias celestes en Kingston.

