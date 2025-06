Copa AUF Uruguay: se definieron los 10 equipos de Primera División. Arranca en agosto

Fútbol uruguayo

La última fecha del Torneo Intermedio dejó definidos los 10 clasificados a la próxima Copa AUF Uruguay, que comenzará el martes 5 de agosto con los 16vos de final. Tal como estaba establecido, los 10 mejores equipos de la Tabla Anual al cabo del Intermedio se ganaron el derecho de participar.

Nacional, Juventud, Peñarol, Liverpool, Defensor Sporting, Racing, Boston River y Plaza Colonia llegaban a la etapa de este fin de semana ya clasificados. Restaba definir dos cupos, que serán para Wanderers (gracias a su victoria 2-1 sobre Liverpool a domicilio) y Cerro Largo, que aún no jugó con River Plate pero hoy es décimo un punto por encima de Danubio, City Torque y Cerro.

Por la Segunda División clasificarán los seis equipos mejor ubicados al cabo de la primera rueda de la fase regular, a la que le restan cinco fechas. Hoy serían Albion (32 puntos), Tacuarembó (30), Oriental (26), Atenas (25), Central Español (23) y Deportivo Maldonado (21), con Colón, Rentistas y Fénix acechando con 20 unidades. Más atrás aparece Uruguay Montevideo con 17, y prácticamente sin chances están Artigas (10), Rampla Juniors (9), La Luz (8) y Cerrito (7).

De la Primera Amateur (ex C) se meterán cuatro al cabo del Apertura que está en disputa, y por la Segunda División Amateur (Divisional D, que comenzará a fines de agosto) participarán Paso de la Arena y Real Montevideo, los dos mejores de la temporada 2024 detrás del Deutscher, que ascendió y pelea su lugar pero como representante de la C.

Por la Organización del Fútbol del Interior (OFI) aseguraron sus lugares los ocho que se metieron en cuartos de final de la Copa Nacional de Clubes: Libertad de San Carlos, Arsenal de Salto, Río Negro de San José, San Carlos, Universitario de Salto, Nacional de Nueva Helvecia, Atenas de Tala y Wanderers de Durazno.

Restan definir dos procedentes del repechaje por la permanencia, que disputan Porongos de Flores con Nacional de Salto (ganó Nacional 2-0 como local en la ida) y Melo Wanderers con Atlético Florida (ganó Atlético Florida 1-0 como local).

Los ocho clubes profesionales serán visitantes en la instancia de dieciseisavos, en un torneo que se disputará los días martes, miércoles y jueves, y que por primera vez clasificará al campeón a la próxima Copa Libertadores con el cupo Uruguay 4 (primera fase). El certamen terminaría a mediados de noviembre.