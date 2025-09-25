Copa AUF Uruguay: Racing goleó 4-1 a Universitario de Salto y está en semifinales

Racing derrotó por 4-1 a Universitario de Salto para acceder a las semifinales de la Copa AUF Uruguay, en partido disputado en el Parque Osvaldo Roberto.
Los de Sayago de buen primer tiempo, aprovecharon la efectividad de Iván Manzur, para abrir la cuenta a los 19’. George dos Santos lo igualó a los 40’ pero cuatro minutos después el propio Manzur puso el 2-1 con que se fueron al descanso.
En el complemento, Franco Suárez a los 66’ y Felipe Cairús a los 84’ bajaron las cortinas del partido en favor de la Escuelita que avanzó a la ronda de los cuatro mejores.
Allí espera conocer su rival que surgirá del duelo entre Plaza Colonia y Albion del miércoles 1 de octubre a las 20:30 horas en el Prandi.
La otra semifinal ya tiene a Peñarol, que venció a Tacuarembó 2-1 en el Goyenola, y su adversario surgirá del cotejo entre Defensor Sporting ante Central Español del jueves 2 de octubre en el Franzini.
