Continuidad de Martín Lasarte en Nacional bajo revisión: “No muero con los ojos abiertos”

La continuidad de Martín Lasarte al frente de Nacional está bajo revisión y este viernes puede ser un día clave para que la directiva alba tome una decisión importante.

El empate con Liverpool en Belvedere que no le permitió acercarse en el Apertura quedando a cinco unidades, pero que además le dio la chance a Peñarol, que venció a Juventud, de recortar para quedar a cuatro del albo en la Anual, comenzó a gestar ciertas dudas sobre el presente deportivo del club.

Si a eso le sumamos que los tricolores suman 13 puntos de 24, es decir, ya dejaron once por el camino, más la situación de que de los últimos cuatro partidos, tres fueron empates, se fueron sumando asteriscos a la realidad deportiva.

“Hoy si tengo que llamar a Martín y decirle que no sigue, estoy seguro que lo entendería. Eso no quiere decir que volvamos a tener la amistad que tuvimos antes, pero deportivamente lo entendería”, dijo Flavio Perchman entrevistado en el programa partidario Pasión Tricolor (Del Molino FM).

“Tengo que hacer lo mejor para el club”, dijo el vicepresidente de la institución y aseveró más tarde. "Si la pregunta es: “¿Estás seguro qué no habrá cambios de acá al domingo? Hoy no lo puedo asegurar. No estoy con el balde puesto y no muero con los ojos abiertos”.

Lo cierto es que se espera una reunión importante entre Ricardo Vairo, presidente del club, y Martín Lasarte en la mañana de este viernes en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes donde se conversará de la situación y se trasladará la decisión adoptada para lo que viene.

Recordemos que el propio Perchman tras el duelo ante los negriazules mencionó: “Cuando se tomen decisiones van a ser por parte del presidente”.

Y este jueves amplió este concepto en la entrevista que proporcionó: “En caso de que haya que adoptar una, la haremos Vairo y yo. No vamos a hacer una subasta de opiniones”.

Cabe destacar que Lasarte no era el entrenador elegido por ambos dirigentes tras ganar las elecciones, sino que apostaron como principal opción por Jorge Bava [hoy en Colombia], algo que se cayó ante la negativa de Nicolás López de jugar bajo su mandato.

Luego aparecieron otros nombres como el de Cacique Medina, Marcelo Méndez y Jadson Viera, este último en Boston River, y que es seguido por el club por su crecimiento al mando del Sastre.

Tiempo al tiempo

Otro aspecto que pesa a la hora de tomar la decisión pasa por el hecho de la continuidad de partidos que se viene por delante: Juventud de Las Piedras el domingo y Atlético Nacional en Colombia el miércoles en debut de fase de grupos de la Libertadores.

"Creo que Lasarte va a dirigir el domingo", dijo ya sobre la noche del jueves el propio Perchman en DSports y agregó: "Estamos en una situación delicada. No hay más margen para perder puntos. Tenemos que ganar al menos seis o los siete partidos que faltan para ser campeones del Apertura".

"A Lasarte no lo veo vencido ni entregado", aseguró y cerró haciendo mención a la reunión con el presidente: "Hace un par de semanas que le sugerí a Vairo que se reúna y tenga una reunión con el entrenador. Así será. El termómetro de la calle está complicado, aunque no estamos en CTI pero si en Cuidados Intermedios".

