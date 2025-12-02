Fútbol Internacional

Conmebol dio a conocer el once ideal de la Copa Libertadores con De Arrascaeta incluido

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Conmebol dio a conocer el equipo ideal de la Copa Libertadores 2025, y entre las grandes figuras destacadas aparece un único representante uruguayo: Giorgian de Arrascaeta, elegido además el mejor jugador de toda la competencia, coronando un año excepcional con Flamengo.

En un once dominado por futbolistas del Mengão y por piezas clave de Palmeiras y Racing, el celeste volvió a demostrar por qué es uno de los talentos más determinantes del continente.

El equipo elegido incluye a Agustín Rossi en el arco; una línea de tres con Gustavo Gómez, Danilo y Léo Pereira; un mediocampo integrado por Giorgian de Arrascaeta, Erick Pulgar, Santiago Sosa y Juan Carrascal; y un tridente ofensivo compuesto por Joaquín López, Adrián Martínez y Pedro.

Pero dentro de todos ellos, la gran mención vuelve a quedar del lado del uruguayo. La organización destacó que Arrascaeta fue el futbolista más influyente del torneo, no solo por números, sino por su capacidad de inclinar la balanza en cada serie mano a mano.

Para el fútbol uruguayo, su presencia en el once ideal también marca un hecho significativo: es el único futbolista celeste en integrar la nómina, reafirmando su condición de referente y su vigencia en el máximo nivel.

El once completo de la Copa Libertadores quedó conformado así:

Arq.: Agustín Rossi (Flamengo)

Defensores: Gustavo Gómez (Palmeiras), Danilo (Flamengo), Léo Pereira (Flamengo)

Mediocampistas: Giorgian de Arrascaeta (Flamengo), Erick Pulgar (Flamengo), Santiago Sosa (Racing), Juan Carrascal (Flamengo)

Delanteros: Joaquín López (Palmeiras), Adrián Martínez (Racing), Pedro (Flamengo)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy