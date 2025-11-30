Con Luis Suárez de suplente, Inter Miami conquistó la Conferencia Este y va por la MLS

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Inter Miami goleó al New York City 5-1 como local en la final del Este de la Major League Soccer (MLS), por lo que se coronó campeón de su conferencia y disputará la final de la MLS Cup el sábado 6 frente a Whitecaps Vancouver, que se coronó un rato después en el Oeste.
Con Maximiliano Falcón jugando todo el partido y Luis Suárez entrando a los 83’, ya con el encuentro liquidado, el equipo de Javier Mascherano se adelantó en el primer tiempo con dos tantos del argentino Tadeo Allende, a los 14’ y 23’.
Justin Haak redujo la diferencia a los 37’ y se fueron 2-1 al descanso, pero en el complemento goleó el conjunto rosado. El argentino Mateo Silvetti metió el 3-1 a los 67’ y aumentaron la ventaja el venezolano Telasco Segovia a los 83’ y Allende a los 89’, cerrando su triplete.
En el Oeste, Whitecaps Vancouver se impuso a San Diego FC 3-1 a domicilio con goles de Brian White a los 8’ y 45’, y Pablo Sisniega en contra a los 11’. Hirving Lozano anotó a los 60’ para los locales y Mathías Laborda jugó todo el encuentro en el equipo vencedor.
FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Acerca de los comentariosHemos reformulado nuestra manera de mostrar comentarios, agregando tecnología de forma de que cada lector pueda decidir qué comentarios se le mostrarán en base a la valoración que tengan estos por parte de la comunidad. AMPLIAR
Esto es para poder mejorar el intercambio entre los usuarios y que sea un lugar que respete las normas de convivencia.
A su vez, habilitamos la casilla [email protected], para que los lectores puedan reportar comentarios que consideren fuera de lugar y que rompan las normas de convivencia.
Si querés leerlo hacé clic aquí[+]