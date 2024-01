Con Luis Suárez como uno de los modelos, Inter Miami presentó su nueva camiseta para 2024

Fútbol Internacional

Inter Miami presentó este lunes de manera oficial la camiseta que lucirá para la temporada 2024. Luis Suárez, flamante refuerzo de la franquicia del estadio de Florida, fue uno de los modelos elegidos junto al español Jordi Alba, excompañero suyo en Barcelona, el brasileño Gregore y el joven estadounidense Tyler Hall.

“El uniforme, llamado The 2getherness Jersey, representa la dualidad del club con sede en el sur de Florida. Inter Miami tiene su sede en Miami y Fort Lauderdale, viste de rosa y negro, y luce la corona y el ancla en el frente de la camiseta. El lema del club está en inglés y español: Freedom to Dream & Libertad para Soñar, y hay un par de garzas en el escudo del Inter Miami CF”, señaló el club en su página web.

Presenta detalles como un nuevo tono de rosado, un patrón sutil en forma de M en las costuras y el lema del club, “Freedom to Dream” en el cuello, y “Libertad para Soñar” en el suspensorio. “Al igual que su predecesor, The Heartbeat Kit, The 2getherness Jersey se centra en los pequeños detalles y en seguir siendo dueño del rosa”, dijo Mike Ridley, vicepresidente sénior de marca y marketing.

El estreno de la camiseta será este lunes a las 15:00 horas frente a Al-Hilal de Arabia Saudita en el Kingdom Arena de Riad. Antes del inicio de la MLS enfrentarán a Al-Nassr el jueves 1º de febrero, a un equipo de la liga de Hong Kong el domingo 4, al Vissel Kobe de Japón el miércoles 7 y a Newell’s Old Boys de los uruguayos el jueves 15.

