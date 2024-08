Colo Ramírez, Abaldo y Juan Pintado mostraron su “angustia” por la situación de Izquierdo

Fútbol Internacional

La situación que está atravesando Juan Izquierdo tiene a todo el fútbol uruguayo en vilo. Muchos son los jugadores que se han solidarizado con el zaguero de Nacional, que sigue complicado en CTI en San Pablo a causa de la arritmia cardíaca que sufrió el pasado jueves en pleno partido.

Quien habló del tema fue Juan Ignacio Ramírez, que fue compañero de Izquierdo en juveniles en Liverpool y luego en Nacional en 2022: “Lo he sufrido mucho, me angustia el tema”, dijo a TyC Sports el domingo luego del partido entre Newell’s y River Plate, y añadió: “Sé lo que es Juan, lo que es la familia y lo que es tener dos hijos. Cuando apoyo la cabeza en la almohada no puedo descansar tranquilo, es un momento muy delicado”.

Ahora hay que “tratar de darle fuerza a la familia y a los compañeros que están pasando este duro momento”. “He hablado con chicos de Nacional”, contó el delantero, y finalizó: “No lo puedo creer todavía, no caigo. Cuando venía para el estadio vi el comunicado, me cuesta mucho llevar esta situación adelante”.

¡EL APOYO DEL COLO RAMÍREZ A JUAN IZQUIERDO!



El delantero de Newell´s fue compañero del jugador de Nacional y le expresó todo su apoyo en este duro momento que le toca atravesar.



?? @matipelliccioni pic.twitter.com/FIjfNIY4kS — TyC Sports (@TyCSports) August 26, 2024

Por otra parte, tras el 1-0 de Gimnasia de La Plata sobre Belgrano de este lunes, Matías Abaldo se refirió al tema en ESPN: “Él y su familia están atravesando un momento triste y duro. Les quiero mandar mucha fuerza y que sepan que todo el mundo del fútbol está con ellos”. “No tengo nada de cercano y he hablado casi nada con él, pero me lo he enfrentado y hay que estar a disposición de un colega”.

También lo hizo Juan de Dios Pintado: “Es increíble. Hablamos mucho entre los uruguayos [del tema], es una lástima. Le mando fuerzas a la familia”. “Tiene una nena de ocho días y otra nena; si Dios quiere va a salir de esta. Me pega mucho porque yo también tengo una hija y lo pienso por ese lado y es fuerte. Todos los jugadores nos ponemos en el lugar de la familia”.

Matías Abaldo y Juan Pintado hablaron de la delicada situación de Juan Izquierdo: el fútbol reza por el uruguayo. pic.twitter.com/r3XcJYyPxz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2024

