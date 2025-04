Coito y su sub-20: “Digo, con orgullo, que el plantel quedó afuera y no tuvo expulsados”

Selección

La selección uruguaya sub-20 no pudo cumplir su objetivo principal en el Sudamericano de la categoría disputado en Venezuela entre enero y febrero pasado, y se quedó afuera de la Copa del Mundo, torneo del que es la vigente campeona.

El entrenador de esta generación volvió a ser Fabián Coito, quien había salido años atrás dejando su lugar a Marcelo Broli, quien se proclamó campeón del mundo. El contrato del DT no se renovó y “desde el punto de vista personal”, esta nueva salida “es una etapa superada”, pero “no olvidada”.

“Volví a ver partidos y compactos, intentando ver la parte de responsabilidad como entrenador para analizarla de cara a lo que viene”, contó este martes en diálogo con el programa Convocados de radio El Espectador Deportes.

“El arranque tan bueno que tuvimos disparó un montón de ilusiones, incluso en los chiquilines, quizás por encima de lo correcto. Se nos fue la imaginación”, aseguró, y añadió: “Hicimos una excelente primera fase, pero después de perder con Argentina y Brasil ya jugábamos sin margen de error”.

“Con mucho orgullo puedo decir que el plantel quedó afuera de un torneo mundial después de ser campeón y no tuvo expulsados, no agarró a patadas a nadie, no se llevó por delante a un árbitro, no tocó nada en el hotel. A efectos de la formación, eso es importante”, comentó.

Con respecto a la generación de jugadores, señaló: “Brasil y Argentina, a nivel individual, están por encima nuestro. Todos los jugadores de Brasil suman más de 1.000 minutos en el Brasileirão o en sus ligas en el exterior. Chile y Paraguay eran los partidos que debíamos ganar; tenemos que analizar qué pasó”.

“Los últimos ocho campeones quedaron afuera del Mundial; algo pasa”, apuntó, y agregó que intentaron que el plantel “no tuviera esa mochila” de que la anterior generación haya sido campeona “a través de la charla”, pero “es difícil saber si en la mente de cada uno pesó o definió”.

“En alguna arenga los jugadores se decían ‘vamos que somos los campeones del mundo’. Sí y no, porque ningún jugador repetía proceso de ese título. Lo menos que se puede hacer ahora es buscar culpables y hablar mal de la gente”, expresó.

El plantel

“No pudimos jugar internacionalmente con rivales de peso. Los arqueros jugaban en Cuarta División, es completamente distinto el roce”, indicó sobre la preparación, y siguió: “Excepto Joaquín Lavega, no había titulares indiscutidos en la Primera de sus equipos. No es excusa, pero todo eso suma para el resultado final”.

“No hay jugadores 2005 que haya quedado afuera que rompa los ojos. Ayer jugó Mauri Amaro, que estuvo hasta último momento; Nahuel da Silva está jugando en Torque; Pablo Suárez está jugando en Wanderers, pero estaba fuera del plantel. Yo confiaba mucho en Exequiel Mereles, pero nunca se terminó de recuperar 100% físicamente”, mencionó.

Afirmó que “Uruguay tiene que hacer una revisión porque nuestro fútbol sin las juveniles cae muchísimo” y que “el gran bastión del proceso Tabárez fueron las juveniles”. “El fútbol juvenil está muy complicado hoy por hoy. Está bombardeado de gente, de presiones, de estímulos. Los proyectos empiezan por ahí”, prosiguió.

Contó que hubo “cero” contacto entre su cuerpo técnico y el de Marcelo Bielsa. “Me hubiera encantado hablar con él; era una de las cosas que me entusiasmaba de volver a la selección, pero no se pudo. Me hubiese gustado charlar de los ejercicios que hacen cuando van de sparrings o hablar de qué les ve a los jugadores que llama”, subrayó.

“Marcelo García me llamó por teléfono para avisarme que no seguía”, pero ha podido hacer “una evaluación con nadie de AUF”, concluyó.

