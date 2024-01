Cóccaro a Montreal, Emiliano Rodríguez y Martín Rea a Brasil, y Agustín Dávila a EE. UU.

Este miércoles Atlético Goianiense, recientemente ascendido al Brasileirão, anunció la contratación de Emiliano Rodríguez, delantero de 20 años que se encontraba en Boston River. El mellizo de Luciano Rodríguez llega a préstamo por un año con opción de compra del 80% de la ficha y será compañero de Alejo Cruz.

Debutó profesionalmente el 6 de febrero de 2022 con la camiseta del Sastre y en esa temporada disputó 26 partidos, en los que marcó dos goles y dio una asistencia. En 2023, año en el que fue parte de la selección uruguaya sub-20 que disputó el Sudamericano de la categoría, jugó 15 encuentros, con un pase de gol y sin tantos.

¡ES DEL DRAGÓN! É DO DRAGÃO! O centro-avante uruguaio Emiliano Rodriguez (20 anos) é mais um reforço do Atlético Goianiense para temporada. A jovem promessa do futebol uruguaio chega ao Dragão do Brasil com contrato até o final da temporada 2024. VAMOS PRA CIMA, EMILIANO! ????????????… pic.twitter.com/Ob5gw0YkBW