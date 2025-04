Clubes por los que pasó Manga recordaron al “ídolo inolvidable” tras su fallecimiento

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Manga, el histórico arquero brasileño que brilló en Nacional entre 1969 y 1974, falleció este martes a los 87 años, a menos de tres semanas de cumplir 88, por un cáncer de próstata. Los clubes por los que pasó a lo largo de su extensísima carrera lo recordaron con sentidos mensajes.

Botafogo, el primero que dio la noticia, lo definió como un “ídolo” del club y “uno de los más grandes arqueros de la historia del fútbol mundial”. En el Fogão jugó durante 11 años y conquistó tres Campeonatos Cariocas.

Internacional de Porto Alegre también le rindió homenaje a quien fue su arquero en los Campeonatos Brasileños de 1975 y 1976, y los Gaúchos de 1974, 75 y 76. También le puso el mote de “un ídolo inolvidable”, y recordó “su actuación en la final del Brasileirão de 1975, jugando con dos dedos quebrados”, lo que “simboliza el coraje y la entrega que lo convirtieron en uno de los más grandes arqueros de la historia” del club.

“Hoy Brasil se despide de uno de los mejores porteros de su historia”, escribió el Coritiba, que recordó además que el Día del Arquero en Brasil se celebra el 26 de abril (a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo) para homenajear a Manga por la fecha de su cumpleaños.

Nacional también lo recordó con un sentido mensaje recordando sus títulos en el club y dando el pésame a sus seres queridos.

El Club Nacional de Football lamenta profundamente el fallecimiento de Haílton Corrêa de Arruda "Manga", Campeón de la CONMEBOL Libertadores 1971, Copa Interamericana 1971 y cuatro Campeonatos Uruguayos.



A sus familiares, amigos y allegados el abrazo más fuerte.



Hasta siempre,… pic.twitter.com/VMMmfuXniR — Nacional (@Nacional) April 8, 2025

É com imenso pesar que o Sport Club Internacional comunica o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o eterno Manga, aos 87 anos. Ídolo inesquecível, Manga foi peça fundamental na história colorada, conquistando dois Campeonatos Brasileiros (1975 e 1976) e três Campeonatos… pic.twitter.com/Y5zXPDnxBz — Sport Club Internacional (@SCInternacional) April 8, 2025

É com enorme pesar que comunicamos o falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, nosso inesquecível ex-goleiro e ídolo Manga, aos 88 anos, no Hospital Rio Barra.



Manga foi um dos maiores goleiros da história do futebol mundial e defendeu nosso Glorioso de 1959 a 1968, tendo… pic.twitter.com/t3ObxNYCIk — Botafogo F.R. (@Botafogo) April 8, 2025

O Grêmio lamenta profundamente o falecimento de Hailton Corrêa de Arruda, o ex-goleiro Manga, aos 87 anos. Com passagem pelo Tricolor no fim da década de 1970, conquistou o Campeonato Gaúcho de 1979. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a todos que acompanharam sua… pic.twitter.com/BU7GDwM64T — Grêmio FBPA (@Gremio) April 8, 2025

Hoje, o Brasil se despede de um dos maiores goleiros da sua história.



É com pesar que recebemos a notícia do falecimento de Haílton Corrêa de Arruda, o Manga. Ídolo de grandes clubes brasileiros, dentre eles o Coritiba. Manga deixou sua história marcada com a nossa camisa 1, na… pic.twitter.com/52sCfQufJd — Coritiba (@Coritiba) April 8, 2025

Gracias Manga por todas las alegrías que nos diste



Todo Barcelona S.C. te recordará por siempre



???? pic.twitter.com/AUahkR01uO — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) April 8, 2025

O ex-goleiro Haílton Corrêa de Arruda, o Manga, morreu nesta terça-feira (8), aos 87 anos, no Rio de Janeiro. Ele foi um dos grandes goleiros da história da Seleção Brasileira. O ex-atleta entrou também para a galeria de ídolos do Botafogo e do Internacional.



Manga defendeu o… pic.twitter.com/hqGS2pMhxg — CBF Futebol (@CBF_Futebol) April 8, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy