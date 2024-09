Clubes exhortaron a suspender la Copa Uruguay y citan al Comité Ejecutivo de la AUF

Fútbol uruguayo

El Consejo de Liga Profesional de primera división sesionó ayer en la Asociación Uruguaya de Futbol y se tomaron algunas determinaciones importantes como exhortar la suspensión de la nueva edición de la Copa AUF Uruguay, así como convocar al Comité Ejecutivo a

La moción referente a la Copa AUF Uruguay y que fue votada favorablemente por once clubes, entre ellos Peñarol y Nacional (cinco instituciones se abstuvieron), exhorta a la Mesa Ejecutiva de la competición a realizar las gestiones para la suspensión inmediata de la actual edición.

“Lo que se planteó del lado de los clubes es por el accionar del Comité Ejecutivo que modificó por su propia decisión la reglamentación de la Copa, que varió con respecto a las anteriores y que incluso eliminó clubes que la podían competir, además de otras variaciones en el formato.”, mencionó el delegado aurinegro Julio Trotschansky consultado por FútbolUy.

“Los clubes entendimos que se había incurrido en cuestiones antirreglamentarias y no se respetaron sus derechos, ya que son los que en definitiva los que tenemos que modificar o no el reglamento de la competencia y los aspectos referido a su formato. Por tanto no están dadas las condiciones para jugarla”, amplió.

Otro de los aspectos que se definió fue convocar, cuando se levante el cuarto intermedio establecido del Consejo de Liga, a todo el Comité Ejecutivo que preside Ignacio Alonso para que: “Concurra a dar las explicaciones y respuestas sobre su accionar y el resto de los puntos que estaban incluidos en el orden del día e incluían la situación actual de los clubes, que pasa por la situación económica de la AUF y ausencia de balances claros”.

“Queremos que Alonso concurra a dar las explicaciones y respuestas sobre el accionar llevado adelante en un ámbito formal que trató de evitar en su momento haciendo el famoso ‘asado recreativo’ que evitaba que las respuestas o expresiones de los presentes quedaran registradas en versiones taquigráficas y a partir de las explicaciones se puedan tomar resoluciones”, cerró expresando.

