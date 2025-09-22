Fútbol uruguayo

Clausura: se fijó la décima fecha, que irá de viernes 3 a lunes 6 de octubre

La Mesa Ejecutiva del fútbol uruguayo de Primera División fijó los detalles de la décima fecha del torneo Clausura, que se jugará entre viernes 3 y lunes 6 de octubre.

La etapa tendrá dos partidos el primer día de actividad, dos el sábado, tres el domingo y el restante el lunes. Liverpool (único equipo con un lugar asegurado en la definición del Campeonato Uruguayo) abrirá la fecha visitando a River, que podría descender en ese encuentro; el duelo será el viernes a las 16 en el Saroldi.

Nacional recibirá a Cerro Largo el sábado 4 a las 18 horas en el Gran Parque Central, mientras que Peñarol a Danubio el domingo 5 a la misma hora en el Campeón del Siglo.

FECHA 10

Viernes 3

River Plate-Liverpool

Parque Saroldi, 16 horas



Montevideo City Torque-Miramar Misiones

Parque Viera, 19 horas

Sábado 4

Boston River-Juventud

Campeones Olímpicos, 15:30 horas

Nacional-Cerro Largo

Gran Parque Central, 18 horas

Domingo 5

Progreso-Cerro

Parque Paladino, 18:30 horas

Racing-Plaza Colonia

Parque Roberto, 15:30 horas

Peñarol-Danubio

Campeón del Siglo, 18 horas

Lunes 6

Defensor Sporting-Montevideo Wanderers

Estadio Franzini, 19 horas

