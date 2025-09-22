Contenido creado por Ramiro Aranda
Fútbol uruguayo
Para agendar

Clausura: se fijó la décima fecha, que irá de viernes 3 a lunes 6 de octubre

Nacional recibirá a Cerro Largo el sábado 4 en el GPC, mientras que Peñarol a Danubio el domingo 5 en el CDS. Ambos serán a las 18 horas.

22.09.2025 19:22

Lectura: 2'

2025-09-22T19:22:00-03:00
La Mesa Ejecutiva del fútbol uruguayo de Primera División fijó los detalles de la décima fecha del torneo Clausura, que se jugará entre viernes 3 y lunes 6 de octubre.

La etapa tendrá dos partidos el primer día de actividad, dos el sábado, tres el domingo y el restante el lunes. Liverpool (único equipo con un lugar asegurado en la definición del Campeonato Uruguayo) abrirá la fecha visitando a River, que podría descender en ese encuentro; el duelo será el viernes a las 16 en el Saroldi.

Nacional recibirá a Cerro Largo el sábado 4 a las 18 horas en el Gran Parque Central, mientras que Peñarol a Danubio el domingo 5 a la misma hora en el Campeón del Siglo.

FECHA 10

Viernes 3

River Plate-Liverpool
Parque Saroldi, 16 horas

Montevideo City Torque-Miramar Misiones
Parque Viera, 19 horas

Sábado 4

Boston River-Juventud
Campeones Olímpicos, 15:30 horas

Nacional-Cerro Largo
Gran Parque Central, 18 horas

Domingo 5

Progreso-Cerro
Parque Paladino, 18:30 horas

Racing-Plaza Colonia
Parque Roberto, 15:30 horas

Peñarol-Danubio
Campeón del Siglo, 18 horas

Lunes 6

Defensor Sporting-Montevideo Wanderers
Estadio Franzini, 19 horas

