Clausura: Wanderers y Cerro abrirán la novena fecha hoy a las 20 horas en el Parque Viera

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Montevideo Wanderers y Cerro abrirán la novena fecha del torneo Clausura hoy desde las 20 horas en el Parque Viera, donde los bohemios buscarán reencontrarse con la victoria tras tres partidos consecutivos con derrotas consecutivas.

El elenco dirigido por Daniel Carreño hipotecó sus chances de clasificar a la Sudamericana del próximo año, ya que está a 18 puntos de Racing, que es el equipo ubicado en el séptimo puesto de la Anual (último cupo para copas).

Además, los bohemios apenas están tres posiciones por encima de la zona roja del descenso, por lo que necesitan sumar puntos para no comenzar complicados con los promedios en la próxima campaña.

Jugarían por Wanderers: Jhony da Silva; Álan García, Paulo Lima, Leandro Zazpe y Germán Gabriel; Rodrigo Rivero, Nicolás Queiroz, Francisco Cerro y Santiago Guzmán; Tabaré Viudez y Kevin Parzajuk.

Del otro lado está el Villero, que llega tras derrotar 1-0 a Miramar Misiones y actualmente está cumpliendo el objetivo de mantener la categoría. El conjunto de Tabaré Silva tiene cinco puntos más que el propio cebrita, el equipo mejor ubicado dentro de la zona más comprometida del descenso.

Jugarían por Cerro: Renzo Bacchia; Nicolás Fuica, Alejo Macelli, Mauro Villar y Áxel Frugone; Matías Ocampo, Ignacio Neira, Emiliano Sosa y Santiago Paiva; Enzo Larrosa y Bruno Morales.

Arbitrarán Leandro Lasso, Mathias Muniz, Marcelo Alonso y Diego Dunajec en cancha, y Javier Burgos junto a Héctor Bergalo en el VAR.

VIERNES 26

WANDERERS-CERRO

Cancha: Parque Viera. Hora: 20:00.

Árbitros: Leandro Lasso, Mathias Muniz, Marcelo Alonso y Diego Dunajec.

VAR: Javier Burgos y Héctor Bergalo

SÁBADO 27

LIVERPOOL-BOSTON RIVER

Cancha: Estadio Belvedere. Hora: 15:30.

Árbitros: Javier Feres, Martín Soppi, Gustavo M. Lisboa y Diego Riveiro.

VAR: Christian Ferreyra y Pablo Llarena.

CERRO LARGO-PEÑAROL

Cancha: Estadio Centenario. Hora: 18:00.

Árbitros: Leodán González, Horacio Ferreiro, Juan Álvarez y Santiago Motta

VAR: Jonhatan Fuentes y Nicolás Taran.

DOMINGO 28

DANUBIO- CITY TORQUE

Cancha: Estadio Jardines del Hipódromo. Hora: 13:30.

Árbitros: Andrés Matonte, Andrés Nievas, Daiana Fernández y Eduardo Varela.

VAR: Yimmy Álvarez y Javier Irazoqui.

JUVENTUD-NACIONAL

Cancha: Estadio Centenario. Hora: 16:00.

Árbitros: Hernán Heras, Héctor Bergalo, Sebastián Schroeder y Pablo Silveira.

VAR: Daniel Rodríguez y Martín Soppi

PLAZA COLONIA-RIVER PLATE

Cancha: Parque Prandi de Colonia. Hora: 18:30.

Árbitros: Esteban Ostojich, Nicolás Taran, Nicolás Piaggio y Andrés Martínez.

VAR: Santiago Motta y Santiago Fernández

MIRAMAR MISIONES-DEFENSOR SPORTING

Cancha: Parque Palermo. Hora: 21:00.

Árbitros: Javier Burgos, Pablo Llarena, Carlos Roca y Federico Modernell.

VAR: Daniel Fedorczuk y Héctor Ferreiro

LUNES 29

RACING-PROGRESO

Cancha: Parque Roberto. Hora: 16:00.

Árbitros: Esteban Guerra, Sebastián Silvera, Héctor Portillo y Federico Arman.

VAR: Andrés Cunha y Bruno Sacarelo.

