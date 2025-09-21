Clausura: Peñarol está venciendo a Juventud 1-0 en el Campeón del Siglo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
Los aurinegros empezaron volcando la cancha sobre el arco defendido por Sebastián Sosa, propusieron intensidad e intentaron asociaciones por el medio. A los 5’ generaron la primera situación clara, cuando Matías Arezo cabeceó un centro de Maximiliano Olivera desde la izquierda y su remate pasó cerca.
El propio Arezo tuvo otra oportunidad de definir a los 24’, pero el derechazo salió desviado tras habilitación de Ignacio Sosa. A esa altura la búsqueda ya no era tan insistente porque Juventud emparejó el trámite con la posesión, aunque sin profundidad. El 4-3-1-2 que paró Diego Aguirre le faltaba gente por afuera para abastecer a sus dos centrodelanteros.
A los 31’ se quedó con 10 hombres el elenco pedrense por la expulsión a instancias del VAR de Emmanuel Mas. El lateral argentino cruzó a Arezo, que se iba expreso al área para quedar cara a cara con Sosa, y el juez le mostró la tarjeta roja tras revisar la incidencia. De inmediato movió fichas Diego Monarriz y puso al defensor Nahuel Gómez por Leandro Otormín.
Pese a la superioridad numérica, Peñarol no generó más nada en el cuarto de hora restante del primer tiempo, y tampoco hizo cambios para el segundo, pese a estar jugando con tres mediocampistas de marca ante un rival que no le había generado peligro.
Pese a la falta de variantes, los mirasoles abrieron el tanteador a los 49’. Arezo le robó la pelota en salida a David Morosini y buscó a Maxi Olivera, quien habilitó a Leo Fernández. El 10 llegó mano a mano ante Sosa y definió en dos tiempos, tirándole la pelota por arriba y asegurándola con toque corto.
