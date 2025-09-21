Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol uruguayo
Puntos por la punta

Clausura: Peñarol está venciendo a Juventud 1-0 en el Campeón del Siglo

El equipo pedrense se quedó con 10 jugadores a los 31 minutos y Leo Fernández abrió el score en el arranque del segundo tiempo.

Lectura: 3'

2025-09-21T19:25:00-03:00
Compartir en

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy
21/09/25 - 18:30 - Campeón del Siglo - Árbitro: Andrés Matonte
Peñarol
1 - 0
Jugando
Juventud

Los aurinegros empezaron volcando la cancha sobre el arco defendido por Sebastián Sosa, propusieron intensidad e intentaron asociaciones por el medio. A los 5’ generaron la primera situación clara, cuando Matías Arezo cabeceó un centro de Maximiliano Olivera desde la izquierda y su remate pasó cerca.

El propio Arezo tuvo otra oportunidad de definir a los 24’, pero el derechazo salió desviado tras habilitación de Ignacio Sosa. A esa altura la búsqueda ya no era tan insistente porque Juventud emparejó el trámite con la posesión, aunque sin profundidad. El 4-3-1-2 que paró Diego Aguirre le faltaba gente por afuera para abastecer a sus dos centrodelanteros.

A los 31’ se quedó con 10 hombres el elenco pedrense por la expulsión a instancias del VAR de Emmanuel Mas. El lateral argentino cruzó a Arezo, que se iba expreso al área para quedar cara a cara con Sosa, y el juez le mostró la tarjeta roja tras revisar la incidencia. De inmediato movió fichas Diego Monarriz y puso al defensor Nahuel Gómez por Leandro Otormín.

Pese a la superioridad numérica, Peñarol no generó más nada en el cuarto de hora restante del primer tiempo, y tampoco hizo cambios para el segundo, pese a estar jugando con tres mediocampistas de marca ante un rival que no le había generado peligro.

Pese a la falta de variantes, los mirasoles abrieron el tanteador a los 49’. Arezo le robó la pelota en salida a David Morosini y buscó a Maxi Olivera, quien habilitó a Leo Fernández. El 10 llegó mano a mano ante Sosa y definió en dos tiempos, tirándole la pelota por arriba y asegurándola con toque corto.

Peñarol
12
Brayan Josué Cortés Fernández
34
Nahuel Herrera Viera
15
Maximiliano Martín Olivera de Andrea
17
Emanuel Gularte Méndez
20
Pedro Milans Carambula
5
Ignacio Sosa Ospital
29
Eric Daian Remedi
10
Leonardo Cecilio Fernández López
Goles: 1 Minuto: 48''
24
Jesús Emiliano Trindade Flores
19
Douglas Matías Arezo Martínez
11
Maximiliano Joaquin Silvera Cabo
Suplentes:
Martín Nicolás Campaña Delgado
,
Lucas Camilo Hernández Perdomo
,
Damián Nicolás Suárez Suárez
,
Gabriel Gastón Alexis Silva Perdomo
,
Leandro Umpierrez
,
Stiven Muhletaler
,
Brandon Emiliano Álvarez Daluz
,
Miguel David Terans Pérez
,
Héctor Daniel Villalba
,
Diego Gonzalo García Cardozo
D.T.: Diego Vicente Aguirre Camblor
Juventud
1
Carlos Sebastián Sosa Silva
Amonestado a los 50''
24
Federico Ricardo Barrandeguy Martino
5
Ángel David Morosini Pereira
2
Geiner Arleyson Martínez Turner
23
Emmanuel David Mas Sgros
Expulsado a los 31''
15
Leandro Gastón Otormín Fumero
21
Facundo Nahuel Perez Bertinat
32
Iván Javier Rossi
37
Ramiro Miguel Peralta
90
Sebastián Guerrero Martínez
9
Germán Agustín Rodríguez Rosano
Suplentes:
Jonathan Nicolás Rossi Acuña
,
Pablo Sebastián Lago Albano
,
Axel Ezequiel Prado Sire
,
José Manuel Ajá Livchich
,
Thomas Rodríguez Trogsar
,
Facundo Vigo González
,
Matías Nicolás Duffard Villarreal
,
Mateo Agustín Izaguirre Lalindre
,
Santiago Nahuel Gómez Martínez
,
Juan Martín Boselli Duque
D.T.: Diego Oscar Monárriz
Incidencias del partido
31'' Tarjeta Roja para Emmanuel David Mas Sgros (Juventud)

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy