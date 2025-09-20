Contenido creado por José Luis Calvete
Fútbol uruguayo
Justo y necesario

Clausura: Nacional le ganó a Liverpool 3-1 de atrás y de local, y se cortó en la Anual

Abel Hernández abrió el tanteador, Nicolás López igualó seis minutos más tarde, Boggio lo dio vuelta y Juan Cruz de los Santos lo liquidó.

2025-09-20T20:22:00-03:00
20/09/25 - 18:30 - Gran Parque Central - Árbitro: Esteban Ostojich
Nacional
3 - 1
Finalizado
Liverpool

Nacional le ganó a Liverpool 3-1 en el Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Clausura, igualó la línea de Peñarol al menos hasta mañana y le sacó nueve puntos en la cima de la Tabla Anual.

Los tricolores cambiaron el dibujo táctico y salieron con un 4-4-2, con Luciano Boggio abierto por derecha, Nicolás Lodeiro del lado izquierdo y Lucas Rodríguez junto a Christian Oliva en el centro. Pese a ello, muchas veces recibió solo Gonzalo Nápoli, quien manejó los hilos de un equipo que volcó el juego hacia la izquierda para la velocidad de Nicolás Vallejo.

El extremo argentino condicionó a Emiliano Ancheta, que rápido en el partido se ganó una amonestación por entrarle con dureza. Poco después, el lateral albo protagonizó la primera llegada con un derechazo que pasó cerca a los 18’. A esa altura, ninguno lograba prevalecer con jugadas de peligro ni posesión.

Llegaron los goles al Parque

A los 32’ cayó el 0-1 con polémica. Vallejo centro desde la izquierda, los árbitros interpretaron que Manuel Castro no llegó a desviar la pelota en su intento por definir y por atrás de todos, habilitado, apareció solo Abel Hernández para empujarla a la red. Si Castro hubiese tocado el balón, la Joya estaba en posición adelantada.

La alegría negriazul duró apenas hasta los 38’, cuando igualaron los tricolores en una jugada de contragolpe que parecía diluirse. Boggio abrió para Lodeiro en la punta izquierda y el sanducero puso un centro perfecto, de primera, para Nicolás López, quien cabeceó de forma perfecta a contrapierna de Sebastián Lentinelly para igualar.

En los minutos posteriores, impulsado por el empate, Nacional empujó un poco más sobre el arco visitante y estuvo más cerca del 2-1, pero sin claridad. El 1-1 al descanso, luego de una primera parte en la que corrieron mucho los dos equipos y propusieron una altísima intensidad, era justificado.

Segundo tiempo: cayó el partido y se dio vuelta

El encuentro perdió ritmo en el arranque del complemento. Primero movió fichas Joaquín Papa con los ingresos de Ezequiel Forclaz y Franco Catarozzi por Manuel Castro y Lucas Acosta, y poco después acarició el 1-2 con un cabezazo desviado de Martín Rabuñal en posición inmejorable tras un tiro libre ejecutado por Nápoli a los 63’.

Luego fue el turno de Pablo Peirano, que a los 68’ mandó a la cancha a Juan Cruz de los Santos por Lucas Rodríguez, por lo que Lodeiro se desplazó al centro junto a Oliva. Pasaron tres minutos y puso a Gonzalo Carneiro por el Diente López, quien jugó maltrecho tras estar en duda toda la semana por su tobillo derecho, y aportó su habitual cuota goleadora y poco más.

A los 81’ se concretó la remontada. Después de una jugada en la que subió Kevin Amaro y no pudo definir, Nacional salió rápido y aprovechó ese hueco. Lodeiro desbordó por la izquierda y centró por bajo, los zagueros negriazules no pudieron despejar y Boggio conectó un zurdazo que se desvió en Enzo Castillo, descolocó a Lentinelly y terminó en la red.

Para colmo de Liverpool, tres minutos después fue expulsado Rabuñal por doble amonestación tras una falta sobre Carneiro. El equipo visitante tomó riesgos en el fondo y se fue con todo arriba, pero sin llegar a inquietar. Con un golazo de Juan Cruz de los Santos desde afuera del área a los 91’, el Bolso aseguró el resultado y sumó tres puntos que lo mantienen en la pelea por el Clausura y cómodo en la cima de la Tabla Anual.

Nacional
1
Luis Ricardo Mejía Cajar
29
Julian Camilo Millan Díaz
27
Diego Romero
13
Emiliano Ancheta Da Rosa
Amonestado a los 11''
4
Sebastián Coates Nión
23
Lúcas Guzmán Rodríguez Cardoso
Amonestado a los 61'' Sustituído a los 65'' por Juan Cruz de los Santos da Luz
14
Marcelo Nicolás Lodeiro Benítez
7
Nicolás Federico López Alonso
Goles: 1 Minuto: 38'' Sustituído a los 70'' por Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez
6
Luciano Boggio
Goles: 1 Minuto: 79''
8
Christian Gabriel Oliva Giménez
Amonestado a los 93''
9
Maximiliano Gómez González
Sustituído a los 92'' por Lucas Villalba
Suplentes:
Ignacio Nahuel Suárez Ferreira
,
Hayen Santiago Palacios Sánchez
,
Paolo Fabrizio Calione Fuentes
,
Mauricio Ernesto Pereyra Antonini
,
Ingresó a los 65'' Goles: 1 Minuto: 90''
Juan Cruz de los Santos da Luz
,
Juan Pablo Patiño Paz
,
Alexander dos Santos
,
Exequiel Mereles de la Quintana
,
Ingresó a los 92''
Lucas Villalba
,
Ingresó a los 70''
Gonzalo Rodrigo Carneiro Méndez
D.T.: Pablo Peirano Pardeiro
Liverpool
21
Carlos Sebastián Lentinelly Villavicencio
32
Francisco Bregante Torres
Sustituído a los 85'' por Lucas Matías Suárez Scalarea
24
Kevin Johan Amaro Viega
Sustituído a los 85'' por Renzo Neri Machado Pertusso
23
Enzo Castillo Sosa
Amonestado a los 40''
2
Martín Rea Zuccotti
Amonestado a los 40''
20
Martín Ernesto Rabuñal Rey
Amonestado a los 9'' Expulsado a los 84''
8
Gonzalo Nápoli Soria
Sustituído a los 90'' por Diego Nahuel Soria Barcos
16
Lucas Acosta
Sustituído a los 61'' por Franco Catarozzi Parafita
7
Javier Nicolás Vallejo
10
Abel Mathias Hernández Platero
Goles: 1 Minuto: 31'' Amonestado a los 34''
11
Luis Manuel Castro Cáceres
Sustituído a los 61'' por Ezequiel Forclaz
Suplentes:
Emiliano Márquez Fernández
,
Facundo Perdomo Marmol
,
Ingresó a los 85''
Lucas Matías Suárez Scalarea
,
Agustín Cayetano Arbelo
,
Ingresó a los 61''
Franco Catarozzi Parafita
,
Matías Mir García
,
Ingresó a los 61'' Amonestado a los 74''
Ezequiel Forclaz
,
Lucas Wasilewsky Ferreira
,
Ingresó a los 85''
Renzo Neri Machado Pertusso
,
Ingresó a los 90''
Diego Nahuel Soria Barcos
D.T.: Joaquin Papa
Incidencias del partido
84'' Tarjeta roja para Martín Ernesto Rabuñal Rey (Liverpool)

