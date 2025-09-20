Clausura: Nacional le ganó a Liverpool 3-1 de atrás y de local, y se cortó en la Anual

Nacional le ganó a Liverpool 3-1 en el Gran Parque Central por la octava fecha del Torneo Clausura, igualó la línea de Peñarol al menos hasta mañana y le sacó nueve puntos en la cima de la Tabla Anual.

Los tricolores cambiaron el dibujo táctico y salieron con un 4-4-2, con Luciano Boggio abierto por derecha, Nicolás Lodeiro del lado izquierdo y Lucas Rodríguez junto a Christian Oliva en el centro. Pese a ello, muchas veces recibió solo Gonzalo Nápoli, quien manejó los hilos de un equipo que volcó el juego hacia la izquierda para la velocidad de Nicolás Vallejo.

El extremo argentino condicionó a Emiliano Ancheta, que rápido en el partido se ganó una amonestación por entrarle con dureza. Poco después, el lateral albo protagonizó la primera llegada con un derechazo que pasó cerca a los 18’. A esa altura, ninguno lograba prevalecer con jugadas de peligro ni posesión.

Llegaron los goles al Parque

A los 32’ cayó el 0-1 con polémica. Vallejo centro desde la izquierda, los árbitros interpretaron que Manuel Castro no llegó a desviar la pelota en su intento por definir y por atrás de todos, habilitado, apareció solo Abel Hernández para empujarla a la red. Si Castro hubiese tocado el balón, la Joya estaba en posición adelantada.

La alegría negriazul duró apenas hasta los 38’, cuando igualaron los tricolores en una jugada de contragolpe que parecía diluirse. Boggio abrió para Lodeiro en la punta izquierda y el sanducero puso un centro perfecto, de primera, para Nicolás López, quien cabeceó de forma perfecta a contrapierna de Sebastián Lentinelly para igualar.

En los minutos posteriores, impulsado por el empate, Nacional empujó un poco más sobre el arco visitante y estuvo más cerca del 2-1, pero sin claridad. El 1-1 al descanso, luego de una primera parte en la que corrieron mucho los dos equipos y propusieron una altísima intensidad, era justificado.

Segundo tiempo: cayó el partido y se dio vuelta

El encuentro perdió ritmo en el arranque del complemento. Primero movió fichas Joaquín Papa con los ingresos de Ezequiel Forclaz y Franco Catarozzi por Manuel Castro y Lucas Acosta, y poco después acarició el 1-2 con un cabezazo desviado de Martín Rabuñal en posición inmejorable tras un tiro libre ejecutado por Nápoli a los 63’.

Luego fue el turno de Pablo Peirano, que a los 68’ mandó a la cancha a Juan Cruz de los Santos por Lucas Rodríguez, por lo que Lodeiro se desplazó al centro junto a Oliva. Pasaron tres minutos y puso a Gonzalo Carneiro por el Diente López, quien jugó maltrecho tras estar en duda toda la semana por su tobillo derecho, y aportó su habitual cuota goleadora y poco más.

A los 81’ se concretó la remontada. Después de una jugada en la que subió Kevin Amaro y no pudo definir, Nacional salió rápido y aprovechó ese hueco. Lodeiro desbordó por la izquierda y centró por bajo, los zagueros negriazules no pudieron despejar y Boggio conectó un zurdazo que se desvió en Enzo Castillo, descolocó a Lentinelly y terminó en la red.

Para colmo de Liverpool, tres minutos después fue expulsado Rabuñal por doble amonestación tras una falta sobre Carneiro. El equipo visitante tomó riesgos en el fondo y se fue con todo arriba, pero sin llegar a inquietar. Con un golazo de Juan Cruz de los Santos desde afuera del área a los 91’, el Bolso aseguró el resultado y sumó tres puntos que lo mantienen en la pelea por el Clausura y cómodo en la cima de la Tabla Anual.